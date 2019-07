Sonorama Ribera incluye los acústicos de Joan as Police Woman y Holly Miranda

Aranda de Duero , 22 jul .- El festival Sonorama Ribera, que se celebrará del 7 al 11 de agosto en Aranda de Duero (Burgos), ha incluido en su cartel a las estadounidenses Joan as Police Woman y Holly Miranda, que actuarán en formato acústico en la iglesia de Santa María, principal joya patrimonial de la capital ribereña.

Holly Miranda será la encargada de abrir este miniciclo acústico el viernes, 9 de agosto, a la una de la tarde, según ha explicado la organización en un comunicado.

La americana, que ha tocado con figuras de la industria discográfica como Florence and The Machine, Karen O, Lou Reed, The XX o Lesley Gore, llega a la cita ribereña con su tercer disco, Mutual Horse, que está presentando en Europa desde la primavera de 2018.

Joan as Police Woman, alter ego de Joan Wasser, recogerá el testigo el sábado, 10 de agosto, también a la una de la tarde. Integrante de Dambuilders, ha colaborado con Elton John, Lou Reed, Sheryl Crow o Sparklehorse, entre otros artistas.

Joanthology es su último trabajo discográfico, en el que recoge temas de los primeros 15 años de su trayectoria musical además de temas nuevos y rarezas.

Con un aforo máximo de 300 personas por actuación, el acceso a ambos conciertos se hará por riguroso orden de llegada.

Para cada uno de ellos se ha establecido a modo de entrada un donativo de cinco euros que se destinará íntegramente a las labores de restauración de la iglesia de Santa María.

La iglesia de Santa María fue construida en el siglo XV y de su estructura destaca especialmente su excepcional fachada sur, ejemplo de gótico isabelino.