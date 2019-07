Sánchez dice querer coalición con Podemos pero recuerda hay otras opciones

Madrid, 22 jul (EFE).- El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha subrayado que quiere gobernar con Unidas Podemos mediante una coalición pero también ha advertido de que hay "otras opciones" que todavía se pueden negociar, entre ellas un "acuerdo de investidura sobre contenidos".

Sánchez ha agradecido públicamente desde la tribuna la decisión del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de renunciar a entrar en el Gobierno. "Usted ha dado un paso al lado, y se lo agradezco. Es una decisión difícil pero que beneficia al conjunto de la sociedad", ha dicho.

Después, ha insistido en su disposición de pactar con Unidas Podemos. "Queremos gobernar con ustedes y sacar adelante muchas políticas en beneficio de la ciudadanía y esa mano la tienen ustedes tendida", ha asegurado el presidente en funciones.

Aunque ha recordado que la última de sus propuestas a Iglesias -y la que están negociando- es un Gobierno de coalición, ha añadido que "hay muchas otras opciones".

Ha citado, entre ellas, un acuerdo de investidura en el que se consensúen los contenidos que Podemos pueda "explicar ante su partido" para facilitar la investidura de un presidente socialista y "evitar lo ocurrido en 2016".

También ha hablado de "otros escenarios" y acuerdos "sin necesidad de la incorporación de Unidas Podemos".

"La propuesta que les hago es de un Gobierno de coalición, pero lo que le digo es que entre un gobierno de coalición y que ustedes voten con la ultraderecha en contra de un gobierno socialista hay muchas opciones que se pueden abrir", ha concluido.

En cualquier caso, el presidente en funciones ha pedido al grupo parlamentario de Unidas Podemos que "medite su voto" y "faciliten al menos un gobierno progresista".

Todo en una réplica en la que ha reprochado por otra parte a Alberto Garzón que ponga en duda la autonomía de Sánchez del poder económico.

"Me podrán criticar muchas cosas, pero autonomía del poder económico espero que al menos me la confieran, al menos", ha dicho Sánchez, quien ha añadido que él no la pone en cuestión con respecto a Unidas Podemos.