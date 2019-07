La portavoz del Gobierno francés critica una declaración racista en su contra

París, 22 jul. (EFE).- La portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye, de origen senegalés, denunció este lunes el carácter racista de las declaraciones de la eurodiputada conservadora Nadine Morano en su contra, y dijo que detrás hay una voluntad de fracturar a la sociedad francesa.

"Hay un cierto número de fuerzas que quieren que aparezcan líneas de fractura", señaló Ndiaye en una entrevista al canal "BFMTV", en la que consideró que el polémico comentario de Morano del pasado viernes en su cuenta de twitter es "evidentemente" racista.

A su juicio, "hay que tratar de elevar el debate" público y "no revolcarse en el fango con los que les gusta eso".

Morano, del ala más derechista dentro del partido de Los Republicanos, reaccionó con virulencia en la red social a unas palabras previas de la portavoz del Ejecutivo sobre las polémicas imágenes de langosta servida en cenas de François de Rugy como presidente de la Asamblea Nacional, y que fueron capitales en su dimisión la semana pasada.

Ndiaye dijo que el Ejecutivo entendía que esas imágenes chocaran a los franceses que "no comen langosta todos los días, sino más frecuentemente kebabs".

La eurodiputada dijo estar "indignada pero acostumbrada a escuchar disparates soltados a menudo con traje de circo", y cargó contra Ndiaye, de la que recordó que fue nacionalizada francesa hace tres años, y que con su intervención sobre el kebab muestra que tiene "grandes lagunas sobre la cultura francesa" y es "indigna" de su función en el Gobierno francés.

En su entrevista a "BFMTV", la portavoz reivindicó sus orígenes y señaló que no hay que negar las "raíces judeo-cristianas" de la sociedad francesa, pero tampoco que se ha formado con "olas de inmigración" y de eso "hay que hacer una fuerza y una riqueza".

En su caso personal, contó que lo que le decidió a nacionalizarse francesa fue "una comunidad de destino", puesto que ha hecho su vida de adulto en Francia, pero también "una comunidad de valores", y entre ellos "la igualdad y la fraternidad", que hay que defender.

Eso implica que "no se dice de un judío que es rico, porque ahí hay un subyacente antisemita; no se dice de un árabe que es un ladrón; no se dice de un negro que es perezoso y que se viste como en un circo".