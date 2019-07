JxCat y ERC se alejan de Sánchez a la espera de si hay acuerdo PSOE-Podemos

Barcelona, 22 jul (EFE).- JxCat y ERC han ahondado este lunes su distancia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque siguen pendientes del desenlace de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, ya que un acuerdo podría llevar a los independentistas a facilitar la investidura con una abstención.

Antes de escuchar el discurso de investidura del candidato socialista, el vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado que si el PSOE y Unidas Podemos "se ponen de acuerdo" y alcanzan un pacto, Esquerra cumplirá su compromiso electoral de "no bloquear" la legislatura, ya que unas elecciones no ayudan y "suponen riesgos".

Casi al mismo tiempo, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, admitía que está "sorprendido" de que Sánchez no haya contactado con JxCat en las horas previas al debate de investidura y subrayaba que su espacio sigue a la expectativa de si hay un acuerdo con Podemos.

Por su parte, a preguntas de los periodistas en un acto en el Palau de la Generalitat, el presidente catalán, Quim Torra, ha destacado que ya dejó clara su posición sobre la investidura de Pedro Sánchez hace unos días, en un artículo en el que abogó por votar 'no', y ha indicado que no tiene "nada más que añadir".

Posteriormente, en su discurso de investidura, Sánchez ha eludido referencias concretas a Cataluña en su primera intervención y se ha limitado a comentar que para superar las tensiones territoriales no solo se requiere aplicar la Constitución, sino que será necesario "un proyecto colectivo de regeneración nacional".

Sí ha apelado a reforzar una España "unida y diversa" porque no tiene sentido "levantar fronteras internas. Eso es ir contra la historia".

El discurso de Sánchez no ha convencido a la bancada independentista, que ha echado en falta soluciones para Cataluña.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que su grupo parlamentario está "ahora más lejos del acuerdo que hace 24 horas" tras escuchar a Pedro Sánchez y ha reiterado que espera que "se alcance" un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

"Calificamos de irresponsable y negligente el discurso", ha opinado Rufián, que ha cuestionado que Sánchez se haya referido "solo" un momento al "principal conflicto que tiene sobre la mesa, que es el de Cataluña".

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha recurrido a la ironía para referirse a la intervención del candidato del PSOE a seguir en La Moncloa.

"Se ve que Cataluña no es España, igual resulta que ya somos independientes y no nos hemos enterado, porque después de dos horas de discurso no se ha mencionado Cataluña", ha señalado Borràs en declaraciones al canal 3/24.

Mientras tanto, la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), rama juvenil del PDeCAT, se ha posicionado al lado de los partidarios del 'no' a Sánchez dentro del espacio de JxCat.

No obstante, un eventual acuerdo de gobierno entre socialistas y Unidas Podemos podría reabrir el debate interno en el seno de JxCat sobre si conviene una abstención, posición defendida por los tres diputados presos suspendidos -Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- pero no por Torra y otros sectores postconvergentes.

Por su lado, el portavoz de En Comú en el Congreso, Jaume Asens, ha instado a Sánchez a "ser valiente" para cerrar un acuerdo con Podemos y conformar un Ejecutivo que escuche a Cataluña.