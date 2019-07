Iglesias avisa a Sánchez de que no puede aceptar ser un "mero decorado"

Madrid, 22 jul (EFE).- El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes a Pedro Sánchez de que no puede aceptar ser un "mero decorado" en el Gobierno de coalición que ambas formaciones negocian y del que depende el sí de sus 42 diputados a la investidura del candidato socialista.

"Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado porque no lo podemos aceptar", ha dicho Pablo Iglesias desde la tribuna al PSOE, a quien ha pedido "respeto" y ha avisado de que los ciudadanos no perdonarían un adelanto electoral.

Unidas Podemos negocia con el PSOE la formación de un gobierno de coalición desde que el viernes Pablo Iglesias anunció que estaba dispuesto a dar un paso al lado y no ser ministro si a cambio los socialistas cedían competencias proporcionales a los votos que su coalición obtuvo en las elecciones generales del 28 de abril.