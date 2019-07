Casado: Sánchez no es de fiar y es una prolongación de los independentistas

Madrid, 22 jul (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha tendido la mano a Pedro Sánchez para lograr pactos en asuntos de Estado, pero ha cerrado cualquier posibilidad de apoyar su investidura como presidente del Gobierno porque "no es de fiar" y es "una prolongación" del proyecto rupturista de los independentistas.

En su turno de réplica en el debate de investidura, Casado ha insistido en que los actos de Sánchez han demostrado que carece de la coherencia suficiente como para saber que va a cumplir lo que ha planteado en su discurso para intentar conseguir la confianza del Congreso.

"Usted no es una persona de fiar", ha espetado al presidente del Gobierno en funciones, al que ha reprochado que amenace con ir a nuevas elecciones si el PP no se abstiene y que no haya hablado de Cataluña en su discurso de investidura.

A Sánchez ha hecho responsable de no evitar "que la ilegalidad siga campando a sus anchas" en esa comunidad, al tiempo que le ha criticado por comentar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que lo que ocurre en Cataluña es un problema político.

Al mismo tiempo, ha recordado que Torra dijo la semana pasada que Sánchez fue presidente gracias a los votos de los independentistas.

"Ese es el elefante en el hemiciclo, lo que usted no quiere reconocer", ha añadido antes de insistir en que Sánchez "no está a la altura para ser investido porque sigue situándose en el lado equivocado de la historia.