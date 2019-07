Asens defiende que España tenga el primer gobierno de coalición desde 1936

Barcelona, 22 jul (EFE).- El portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, ha defendido este lunes la posibilidad de que España "tenga el primer gobierno de coalición desde el año 1936" algo que, según ha recordado, "es muy normal en Europa" y que ocurriría si finalmente hay un acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos (UP).

En unas declaraciones a RAC1, Asens ha confirmado que las negociaciones entre el PSOE y UP han quedado interrumpidas hasta la tarde, después del discurso del candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, pero se ha mostrado "optimista" sobre las perspectivas de alcanzar un pacto.

Según Asens, "es verdad que la actitud del PSOE ha cambiado" y con ello también las posibilidades de "avanzar y alcanzar un acuerdo", porque "los elementos" necesarios para que se produzca ahora se están dando.

Después de apuntar que el PSOE "no nos ha dado muchas explicaciones" sobre por qué vetaba al líder de UP, Pablo Iglesias, para entrar en el futuro gobierno, pero que "ahora negociamos sin vetos", el portavoz de En Comú Podem ha insistido en que los comunes catalanes no han puesto como línea roja disponer de carteras ministeriales.

Asens ha apuntado, en este sentido, que para su grupo lo importante es que en la negociación del gobierno "figuren las 25 propuestas que pusimos encima de la mesa".

El portavoz de los comunes ha subrayado que "por primera vez se puede constituir desde 1936 un gobierno de coalición, lo que nos acerca a lo que ocurre en Europa, donde es normal" que se constituyan este tipo de ejecutivos.

Sobre la reivindicación del referéndum de autodeterminación de Cataluña, Asens ha señalado que "tiene que formar parte de la mesa de diálogo que debe volverse a constituir" con la nueva legislatura.