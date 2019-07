Aragonès afirma que si PSOE y UP se ponen de acuerdo ERC "no va a bloquear"

Barcelona, 22 jul (EFE).- El vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado este lunes que si el PSOE y Unidos Podemos (UP) "se ponen de acuerdo" y alcanzan un pacto, Esquerra cumplirá su compromiso electoral de "no bloquear" la legislatura, ya que unas elecciones no ayudan y "suponen riesgos".

En unas declaraciones en TV3, Pere Aragonès ha indicado que hay una "interlocución directa" con el PSOE y con Pedro Sánchez, que se produce "en muchos ámbitos", en el parlamentario y también entre partidos, y los socialistas "saben cuál es nuestra posición, y no desistiremos de la misma".

Después de lamentar que los partidos de ámbito estatal "utilizan Cataluña como instrumento electoral" en lugar de buscar soluciones, el vicepresidente del Govern ha explicado que ERC "estará a la expectativa" sobre el contenido del posible pacto entre PSOE y UP.

ERC, en todo caso, "descarta" el voto a favor porque esto, ha subrayado Pere Aragonès, "requeriría de una negociación profunda y bien fundamentada" que no se ha producido.

En consecuencia, ha admitido, ERC podría abstenerse pero siempre y cuando exista un pacto formal entre PSOE y Unidos Podemos, ya que el "no bloqueo" es un compromiso electoral de su partido, al igual que "el de que no habría líneas rojas inasumibles, pero tampoco cheques en blanco".

El adjunto a la presidencia de ERC ha recordado que el objetivo de su partido sigue siendo el mismo: "abrir una etapa de diálogo y negociación para encontrar una salida política" a la situación de Cataluña, lo que es incompatible, ha destacado, con un bloqueo de la investidura y que unas nuevas elecciones "propicien un gobierno de la derecha".

A la hora de negociar con ERC, ha apuntado que "lo que no se nos puede pedir es que renunciemos a nuestros objetivos, porque no lo haremos", y ha querido dejar claro que "no vamos a hacer autonomismo, no vamos a cambiar votaciones de investidura por cuatro migajas autonómicas, no vamos a retroceder 25 años atrás para hacer lo que hacía CiU".