Alocén: "Nos vamos satisfechos con una medalla que es muy difícil conseguir"

Zaragoza, 22 jul (EFE).- El base de la selección española y del Basket Zaragoza, Carlos Alocén, ha destacado que se ha marchado "satisfecho" con la medalla de plata cosechada en el Campeonato de Europa sub-20 celebrado en Israel, ya que es un metal que "es muy difícil de conseguir".

"Ha sido un campeonato muy bueno del que nos vamos bastante satisfechos por la medalla que hemos conseguido, que en este tipo de campeonatos es muy complicado conseguir", ha manifestado el capitán del conjunto zaragozano en declaraciones al club.

Por otro lado, también ha asegurado despedirse del torneo "con mal sabor de boca" después de caer en la final ante la anfitriona por 92-84. No obstante, ha reconocido que las "sensaciones generales son muy buenas" y regresa a casa con una medalla que es algo "para enmarcar y estar muy orgulloso".

De esta manera, Carlos Alocén ha puesto el punto y final a una "temporada increíble", la primera como jugador de élite con 18 años.

En su primer año como profesional el director de juego zaragozano ha conseguido afincarse en la plantilla del primer equipo del Basket Zaragoza, hacerse con la capitanía a pesar de su juventud y ser una pieza clave en los éxitos del cuadro que dirige Porfirio Fisac.

El canterano contribuyó a salvar la categoría con holgura, a certificar la presencia del equipo en la próxima edición de la Liga de Campeones (que supone el regreso del club a competición europea), y clasificarse para unas semifinales de 'playoff' de la Liga Endesa, algo que la entidad 'rojilla' sólo ha conseguido una vez (temporada 2012-13) en sus 17 años de vida.

Las buenas actuaciones de Alocén fueron premiadas con su primera aparición con la selección española absoluta a las órdenes de Sergio Scariolo el pasado mes de febrero, una convocatoria en la que también figuraba el base aragonés Rodrigo San Miguel y con el que compartirá demarcación la próxima temporada en Zaragoza.

Además, su juego le permitió destacar por delante de otros jóvenes jugadores de máxima categoría del baloncesto español, como Vlatko Cancar o Jordan Sakho, para hacerse con el galardón de mejor jugador joven de la Liga Endesa.

Y, por último, el aragonés cierra "un año para el recuerdo" con la consecución de una medalla de plata en un campeonato de Europa.

"No me podía imaginar que mi primer año como profesional pudiera ser de esta manera y creo que me han pasado muchas cosas, muchas experiencias que voy a recordar. Ha sido un año excelente y esto me da fuerzas para continuar, seguir trabajando y que el año siguiente sea mejor", ha destacado el director de juego zaragozano.