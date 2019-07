Tous abrirá unas 50 tiendas en 2019 y consolidará su presencia internacional

Barcelona, 21 jul (EFECOM).- La marca de joyería y accesorios Tous abrirá medio centenar de tiendas en 2019, año en el que espera consolidar su presencia en países como Rusia, Polonia o Colombia, tras un 2018 marcado por el impulso internacional en el que logró un beneficio récord de 27,3 millones de euros.

Tous, que el próximo año celebra su centenario, ha llevado a cabo en los últimos años un importante esfuerzo para impulsar su presencia internacional, hasta el punto de que la firma opera actualmente en 54 países a través de tiendas propias y franquiciadas, y dos de cada tres establecimientos están situados en el extranjero.

España, México, Rusia, Polonia, Puerto Rico, Portugal y Arabia Saudí constituyen ahora los principales mercados geográficos de Tous, que, aunque no cierra la puerta a llegar a nuevos países, apuesta por afianzar su actividad en las regiones en las que está presente y que tienen un mayor potencial de crecimiento, como es el caso de Latinoamérica y el este de Europa.

"Este será un año de consolidar nuestra marca en muchos países, un año de asentarnos bien allí donde no lo estamos, un año de continuidad", explica en una entrevista con Efe la presidenta de Tous, Alba Tous, que aspira a seguir creciendo en países como Rusia, República Checa, Polonia, México, Portugal o Colombia.

"No queremos basar el crecimiento de la empresa sólo en qué países entramos o no (...). Ahora no necesitamos muchas banderas nuevas", señala el consejero delegado de la firma, Carlos Soler-Duffo, que recuerda que el objetivo de la empresa es aumentar la rentabilidad y que ello se consigue "si lo haces bien donde estás presente".

En esta estrategia de consolidación internacional, Tous prevé abrir a lo largo de 2019 medio centenar de nuevas tiendas, que se sumarán a las cerca de 700 que tiene actualmente.

"Hemos tenido años de crecimiento de cien tiendas, pero ahora hay que asentar muy bien las que tenemos. El objetivo no tienen que ser las cifras, sino digerir lo que tenemos", insiste Alba Tous.

La empresa, que tiene su sede central en Manresa (Barcelona), también se propone acrecentar su presencia en China, un mercado "diferente", donde "todo va muy rápido", en palabras de Soler-Duffo, en el que Tous tiene 20 tiendas, en su mayoría en la ciudad de Shanghái.

"Hemos querido estar muy bien posicionados en Shanghái y una vez tengamos este mercado un poco dominado, entonces podremos comenzar a crecer fuera", indica Alba Tous, segunda hija del matrimonio formado por Salvador Tous y Rosa Oriol, que preside la compañía desde 2008, cuando su padre decidió ceder el liderazgo de la empresa a la tercera generación familiar.

Alba Tous subraya que el grupo está muy enfocado en "invertir en marca" y que eso pasa por potenciar la red comercial, pero también la formación, con iniciativas como la Escuela Tous de Joyería y Oficios Artesanos, que creó en 2017, y el marketing.

En este sentido, Tous ha fichado a la actriz Emma Roberts, sobrina de la oscarizada Julia Roberts, como protagonista de su nueva campaña publicitaria, tomando el relevo de la también actriz Gwyneth Paltrow.

La acción servirá para presentar el nuevo posicionamiento de la marca, que quiere dirigirse a un público más joven y transmitir los valores de naturalidad, autenticidad, transparencia, modernidad y personalidad, explica Carlos Soler-Duffo, que asumió el cargo de consejero delegado el pasado febrero, aunque se incorporó a la empresa hace siete años.

Tous, que abandera el segmento del "lujo asequible", cerró 2018 con un beneficio de 27,3 millones de euros, un 120 % más que en 2017, en el que se registraron diversos hechos extraordinarios que, sin tenerlos en cuenta, hubieran supuesto un incremento de las ganancias del 38 %.

En cuanto a las ventas, éstas alcanzaron los 396,4 millones de euros, un 4,5 % más que el año anterior.

Todas las categorías de producto de la marca -joyería, relojería, bolsos y complementos- registraron crecimientos, especialmente la joyería, cuyas ventas aumentaron un 4,4 % y suponen ya un 67 % del total de la facturación.

"2018 ha sido un año muy bueno y en 2019 llevamos la misma línea", asegura el primer ejecutivo de la firma, que recuerda que la marca ha invertido unos 50 millones de euros en el último año y que este ejercicio se mantendrá esta tendencia. EFECOM