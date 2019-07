Isabelle Huppert debuta en el Grec con un monólogo como reina de Escocia

Barcelona, 21 jul (EFE).- La actriz francesa Isabelle Huppert debuta esta noche en el festival barcelonés Grec con "Mary said what she said", que se representa en el Teatre Lliure de Montjuïc, un monólogo en el que se pone en la piel de la reina María de Escocia.

Esta producción del Théâtre de la Ville de París, dirigida por el polifacético Bob Wilson, narra una de las historias románticas por excelencia, la de la reina que pierde la corona siguiendo sus pasiones.

María Estuardo o María I de Escocia fue coronada cuando era apenas una niña, y tuvo que dejar su reino en manos de los regentes a causa de la amenaza inglesa.

Fue brevemente reina de Francia hasta la muerte de su primer marido, y luego se casó dos veces más.

Considerada una heroína, María Estuardo fue también vista como adúltera y cómplice de asesinato, además de traidora a la causa de su prima, Isabel I de Inglaterra, que acabó por ordenar su ejecución tras un encarcelamiento de cerca de dieciocho años.

El testimonio de una de quienes fueron damas de confianza de la escocesa (todas ellas llamadas María, como su señora) fue utilizado como elemento condenatorio, de aquí el título del montaje.

Sobre el escenario del Lliure, con las entradas agotadas para la función de hoy y la de mañana, Huppert interpreta a una reina con la muerte a punto de llegar, que habla sinceramente sobre su último amor y explica una historia de fugas, de pasiones y muerte, de política y cautiverio.

Isabelle Huppert, actriz de teatro y cine que ha trabajado con los más grandes directores en América, Europa y Asia, afronta con este montaje, estrenado en París el pasado mes de mayo, su segundo monólogo con Wilson como director después del "Orlando que fue" estrenado en 1993.

Vuelven a coincidir en una pieza escrita por Darryl Pinckney, que lleva desde finales de los años 80 colaborando con Wilson, quien, como en todas sus producciones, firma la iluminación, la escenografía y el conjunto del concepto visual del montaje.