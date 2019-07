Ilustradoras Cachetejack revisan su carrera en "Un monstruo de dos cabezas"

Barcelona, 21 jul (EFE).- Nuria Bellver y Raquel Fanjul se conocieron en 2006 en la matrícula de Bellas Artes y en el último curso de universidad sintieron la llamada de Cachetejack y unieron sus fuerzas para dar vida a un monstruo de dos cabezas y cuatro manos con "un espíritu crítico, divertido, honesto y juguetón".

Una selección de sus trabajos se recoge ahora en un volumen, publicado por Paripé Books bajo el título "Un monstruo de dos cabezas", en el que estas ilustradoras repasan sus carreras.

Bajo ese seudónimo han trabajado para clientes nacionales e internacionales en diferentes campos: prensa editorial, campañas publicitarias, libros infantiles, portadas, moda, paquetería, murales y han realizado exposiciones individuales y colectivas, ferias de ilustración, charlas y residencias artísticas en diferentes partes del globo.

Cachetejack han colaborado con The New York Times, The New Yorker, Elle Magazine, Hermès, Oxford University Press, o Netflix.

Según la editorial, "Un monstruo de dos cabezas" funciona como "una retrospectiva de su abundante trabajo en lo que va de su corta carrera".

En las páginas del libro se suceden imágenes que en ocasiones van más allá del papel y se extienden a los muros de los edificios, como es el caso del que realizaron este año para el Espai Jove Kesse de Tarragona, o el que desde el año pasado puede contemplarse en un edificio del barrio Oliver de Zaragoza.

La realidad cotidiana es la fuente que alimenta a estas dos ilustradoras valencianas que beben de la calle, las redes sociales, el hogar, los medios de transporte y que realizan incluso guiños a otros creadores como Henri Matisse, Milton Glaser o Muñoz Bachs.

Tras la publicación de "Un monstruo de dos cabezas", Bellver y Fanjul ultiman varios libros infantiles y han concluido un mural en Valencia de la serie "Mujeres y ciencia", un encargo de la Universidad de Valencia en la que comenzaron el proyecto de Cachetejack.