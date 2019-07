El Gobierno sierraleonés también busca a los niños fugados de la Donosti Cup

San Sebastián, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Sierra Leona está intentando localizar a los dos niños de este país fugados hace una semana del torneo internacional de fútbol base Donosti Cup de San Sebastián, sobre cuyo paradero no se tiene pista alguna, según el responsable de estos menores en España, Anthony Seydou.

Notablemente afectado por la situación, este músico sierraleonés afincado en nuestro país, no oculta, en declaraciones a EFE, su "extrema preocupación" por la situación de estos muchachos de 14 años de los que no tiene "ninguna noticia" desde que, la madrugada del pasado día 13, decidieron fugarse por la ventana de la residencia en la que pernoctaban, pocas horas antes tomar el vuelo que debía llevarles de regreso a África junto al resto de niños de su equipo.

Para entonces, el "Diamond Child School of Arts and Culture", nombre de la ONG sierraleonesa presidida por el propio Seydou que trajo a los chicos a San Sebastián, había realizado un más que notable torneo en la Donosti Cup, de la que se proclamó subcampeón tras perder la final en la categoría B-14.

El conjunto africano, que causó una grata impresión en San Sebastián por la alegría y respeto mostrados por sus jugadores, había viajado a Gipuzkoa mediante una ayuda de las Juntas Generales del territorio, que había consignado una partida de 4.000 euros para traerlos junto a otros dos equipos palestinos.

Tras conocer la desaparición de ambos menores, el propio Anthony Seydou fue el encargado de denunciar lo sucedido ante la Ertzaintza que inició una investigación que, según ha confirmado el departamento vasco de Seguridad, no ha producido aún resultados.

Junto a las múltiples gestiones llevadas a cabo en España para intentar encontrar a los fugados, Seydou ha desvelado que también el Gobierno de Sierra Leona ha mantenido distintas entrevistas con sus parientes en África, con el fin de conocer si "a ellos les está llegando alguna información" sobre los niños desde Europa que pueda permitir localizarlos.

"El próximo lunes me pondré en contacto con la Ertzaintza para saber cómo van las investigaciones, pero a día de hoy no tenemos ni idea de su paradero", se lamenta el músico sierraleonés, quien precisa que, aunque no se descarta que los niños hayan podido pasar a la cercana Francia desde la frontera de Irun, él no ha llegado a hablar con las autoridades del país vecino.

"No tenemos contacto con las autoridades francesas, trabajamos con las españolas, aunque sabemos que la Ertzaintza sí mantiene contactos", ha aclarado Seydou quien reitera que su preocupación por la "seguridad" de estos chicos "es extrema": "No sabemos dónde están y nos preocupa. Dos niños de 14 años por ahí solos" detalla, afligido.

"La pena que todos tenemos es que no podemos garantizarles protección ni seguridad en esta situación, sin saber su paradero, porque sabiendo dónde están haremos lo que haga falta para que no les falte lo básico", comenta.

Recuerda, en este sentido, que los visados, de carácter estrictamente deportivo, de los que disponía el equipo caducan el próximo 30 de julio, una fecha a la que quisiera "no llegar" sin encontrarlos porque, transcurrido ese plazo, los menores "pasarán a estar bajo control de Extranjería, dado que se encontrarían en un lugar en el que no pueden estar, que es la zona Schengen".

"De hecho ahora mismo están indocumentados, porque los pasaportes están conmigo. Ellos se fueron con lo puesto", señala Seydou.