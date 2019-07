España, con ocho medallas, logra su segundo mejor resultado histórico

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- La medalla de bronce del relevo masculino 4x400 metros, formado por Eliezer Zolawo, Javier Sánchez, Vicente Antúnez y Bernat Erta- puso el colofón a la segunda mejor actuación de España en la historia de los Europeos sub-20 de atletismo al conseguir en Boras (Suecia) siete metales: tres oros, una plata y cuatro bronces.

Sólo en la edición de 1996, celebrada en Nyiregyhaza (Hungría), España obtuvo más medallas, con diez (tres de oro, cuatro de plata y tres de bronce).

En la última posta, Erta, que se había proclamado subcampeón individual, se colocó en posición de podio y aguantó los ataques en la última recta para colgarse otra medalla, esta vez de equipo.

Con un espectacular ataque largo en la última vuelta, Aaron Las Heras, estudiante en los Estados Unidos, logró este domingo el oro en 5.000 con su mejor registro personal (14:02.76). El catalán subió al podio acompañado por el turco Ayetullah Aslanhan (14:05.01) y del irlandés Darragh McElhinney (14:06.05).

"He estado lesionado gran parte del invierno, así que tengo que estar contento. Estoy un poco en shock porque este oro no entraba en mis cálculos. Me sentía muy bien, así que decidí tomar la cabeza. Algunas veces tengo un buen final, no siempre. Sólo en los últimos metros me vi ganador. No esperaba marca personal", admitió.

Era la tercera medalla de oro que obtenía el atletismo español en Boras, después de las conseguidas por María Vicente, el sábado en el heptatlón (6.125) y por Yasier Sotero este domingo en disco (62,93).

El discóbolo canario, que un año antes había sido campeón de Europa sub-18, confesó que empezó un poco nervioso, pero logró concentrarse. "Sabía que los hermanos Forejt (Michal y Jakub) serían mis peores rivales, pero estaba convencido de lanzar lejos. Mi próximo objetivo son los Mundiales sub-20 de Nairobi, el año próximo".

Hacía diez años que España no conseguía tres oros en unos Europeos sub-20. En 1993 obtuvo su récord, con cuatro.

En la final de 3.000 m obstáculos, los dos españoles se fueron al suelo cuando marchaban bien situados a falta de vuelta y media. Vicente Viciosa acabó sexto con 9:06.70 y Pedro García se empeñó en acabar la carrera después de ser atendió durante más de dos minutos por los médicos.

El primer oro para España en Boras lo había conseguido el viernes la heptatleta María Vicente, que se convirtió, con una suma de 6.125 puntos, en la primera española que superaba la barrera de los 6.000.

Las otras medallas españolas fueron obra de Bernat Erta (plata en 400), Jaël Bestué (bronce en 100), Mariona García (bronce en 10.000 m marcha) y Sara Gallego (bronce en 400 m vallas).