David Valero logra su cuarto título de campeón de España, tercero consecutivo

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- El corredor andaluz de bicicleta de montaña David Valero (MMR) logró este domingo su cuarto título -tercero consecutivo- de campeón de España en la modalidad de campo a través olímpico (XCO) en la prueba celebrada en la localidad navarra de Arguedas.

Valero, con un tiempo de 1.28:28, superó al medallista olímpico riojano del BH Templo Cafés Carlos Coloma (1.30:14), que se hizo con la medalla de plata de categoría absoluta, mientras que el bronce fue para Sergio Mantecón (Kross), que cruzó la línea de meta con más de cuatro minutos de desventaja respecto al campeón (1.32:42).

Coloma trató de atacar en la primera vuelta, para sorprender a David Valero, gran favorito, y durante el primer tramo de la prueba dio la sensación de poder competir por el oro.

Pero en cuanto el ciclista granadino respondió al ataque, se colocó primero y no permitió que el riojano le alcanzara, controlando por completo dos tercios de carrera y demostrando que está a un gran nivel de cara al Campeonato de Europa que se celebra la semana próxima en la República Checa.

Por detrás, Coloma sacó partido a su experiencia para mantener la distancia con sus perseguidores, entre el que el más fuerte parecía Ismael Esteban, que no tuvo suerte porque cuando se le veía más fuerte, al encarar la parte final de la prueba se vio obligado a abandonar tras romper el manillar de su bicicleta en una caída.

Tras la prueba, Carlos Coloma explicó a EFE que en su carrera "a falta de una vuelta y media ya he visto que no podía coger a Valero y he decidido controlar la distancia con los de atrás" para "ganar una plata que no está nada mal".

"Hoy era una carrera muy importante, la más en España, y ha salido bien, porque he podido demostrar que estoy a buen nivel", ha subrayado el corredor riojano, bronce en los pasados Juegos Olímpicos y que aspira a ganar una plaza para Tokio 2020.

La prueba femenina fue un "monólogo" de otra integrante del equipo riojano BH, la madrileña Rocío del Alba García, que aunque llegó la primera a la meta "solo" pudo lograr el título femenino sub-23, su categoría.

La corredora del BH inició la prueba dos minutos después de las ciclistas absolutas y llegó a la meta con un tiempo de 1.11:08, tres minutos por delante de Claudia Galicia (Megamo), que revalidó el título absoluto logrado en 2018 con un tiempo de 1.14:55.

La plata de la categoría absoluta femenina fue para Meritxell Figueras, mientras que la medalla de bronce correspondió a Natalia Fischer.