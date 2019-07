Celaá: En política las últimas horas de negociación son las más efectivas

Vitoria, 21 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, cree que la renuncia de Pablo Iglesias a formar parte del Gobierno abre "una posibilidad más cierta de desbloquear la investidura" de Pedro Sánchez, y avanza que en las negociaciones políticas "las últimas horas suelen ser las más efectivas".

En una entrevista en El Correo, Celaá asegura que los socialistas no se plantean que la investidura se retrase a septiembre -"julio es el mes que importa", dice- aunque reconoce que aún "queda pendiente una tarea de mucha complejidad". "La retirada de un escollo (en referencia a Iglesias) no garantiza por sí misma el éxito en el resultado final", añade.

La portavoz defiende que la ausencia del líder morado del gobierno permitiría "preservar" las discrepancias que tienen el PSOE y Unidas Podemos y explica en este sentido que en el Gobierno de Euskadi, integrado por PNV y PSE, no está presente la secretaria general de los socialistas, Idoia Mendia, "y no es una cuestión caprichosa".

Sobre los miembros de Unidas Podemos que podrían ser ministros, Celaá se remite a las palabras de Sánchez de que deben tener "un claro perfil técnico" y de que en última instancia "el gobierno lo elegirá el presidente de entre las diferentes propuestas que eventualmente le hagan llegar" de cara a lograr un ejecutivo "cohesionado y fuerte".

Recalca que el PSOE no ha negociado con los independentistas su posible apoyo en la investidura porque no quiere que el Gobierno de España dependa de ellos, al tiempo que pide a PP y Ciudadanos que dado que "no hay otra alternativa" a Sánchez "no se bloquee la investidura si no se quiere paralizar al país".