Toni Bou logra en Francia su cuarta "pole" de la temporada

Madrid, 20 jul (EFE).- El español Toni Bou (Repsol Honda), campeón del mundo de trial, consiguió este sábado en el GP de Francia, en Auron, su cuarta "pole" consecutiva de la temporada en el campeonato.

Tras demostrar en la primera pasada cronometrada ya su gran rapidez, en la Q2 Bou ha vuelto a marcar el mejor crono: 26 segundos y 64 centésimas. Este domingo saldrá en última posición, buen lugar para controlar la carrera.

"En la primera pasada he ido a asegurar y he marcado un buen crono para salir detrás. En la Q2 he tenido que apretar ya que varios pilotos han rebajado el tiempo de la primera pasada", comentó Bou en un comunicado del equipo.

"Hemos intentado no hacernos daño", añadió, "ya que estas zonas suelen ser peligrosas. Asumiendo los riesgos mínimos, hemos ido bastante rápidos para poder salir los últimos mañana. La carrera se ve algo fácil al principio, pero se irá endureciendo poco a poco. Se prevé una carrera con mucho agarre; ahora bien, las zonas también son muy empinadas y en la altura en la que estamos, veremos cómo influye".

La carrera comenzará a las 10:00 horas y los pilotos tendrán que superar un total de 15 zonas y dos vueltas al recorrido.