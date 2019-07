Sanderson: "Escribo lo que quiero, la suerte es que cuadro con el mercado"

Avilés , 20 jul .- El estadounidense Brandon Sanderson, autor de la exitosa saga "Nacidos de la bruma", confiesa en una entrevista con Efe que escribe lo que le da la gana sin pensar en lo que pueda o no gustar, pero con "la enorme suerte" de que lo que publica "cuadra muy bien con el mercado".

"Cuando empecé, no me lo hubiera creído ni de broma; pensaba que nadie querría lo que escribía y he acabado teniendo mucho éxito", ha dicho en una entrevista con Efe con motivo de su presencia en el Festival de Literatura Fantástica Celsius 232 que se celebra estos días en Avilés (Asturias).

Sanderson acude a la entrevista con un completo kit para sus largas sesiones de firma de libros, que incluye hasta analgésicos para el dolor de muñeca para soportar algo que, por otra parte, le hace sentirse muy afortunado.

"Te aseguro que es muchísimo mejor pasar tanto tiempo firmando que la alternativa; todos los escritores nos hemos encontrado en algún momento en la situación de que no había nadie haciendo cola, y por eso preferiría firmar siete horas seguidas que poner ladrillos", ha admitido.

Para Sanderson, la clave de su éxito internacional está en la suerte porque conoce a muchos escritores fantásticos a los que considera mejores que él, pero que no venden tantos ejemplares.

"No hay una forma de garantizar que vayas a tener éxito, aunque tengas una calidad extraordinaria, no puedes crear tu propia suerte, pero sí puedes colocarte en una situación en la que la suerte te pueda encontrar, lo mejor es ser persistente", ha subrayado.

A Brandon Sanderson se le podría considerar un auténtico superhéroe con poderes de persistencia y tenacidad, ya que antes de vender su primer libro escribió trece novelas durante diez años en los que lo único que cosechó fue el rechazo de las editoriales.

Durante todo ese tiempo trabajó en un pequeño hotel en el que, al caer la noche, ya con todos los huéspedes en sus habitaciones, se disponía a escribir cinco o seis horas seguidas en el ordenador de la recepción.

Ahí, en esos diez años, es donde pergeñó un talento que le procuraría un rotundo éxito de ventas y seguramente también cuando empezó a dar forma a ese universo ficticio de su propia creación llamado Cosmere, situado en una galaxia enana.

"Si llegas a hablar conmigo en 2002, cuando estaba acabando la decimotercera novela inédita, te hubiera costado encontrar a alguien que estuviera más alejado de la posibilidad de publicar que yo mismo, por eso siempre agradeceré a mi yo del pasado que no desistiera después de tantos rechazos", comenta.

Con la excepción de "Elantris", todo aquel material previo a su primera publicación permanece inédito porque considera que las "novelas maletero", que son aquellas que se llevan en el maletero del coche, es mejor dejarlas atrás y empezar con cosas nuevas para crecer como escritor.

Hoy, enfrascado en una saga que se promete ser muy longeva, "El archivo de las tormentas", dedica dos sesiones al día a la escritura, sobre todo de noche, y cuenta con un equipo de nueve personas en nómina que le ayuda en aspectos como la dirección artística, la edición o la corrección, para poder centrarse en exclusiva en la escritura y en ese universo que nace en su mente para luego adentrarse en la de su legión de lectores.

Sanderson repite en Celsius cinco años después porque lo considera su festival favorito entre todos a los que ha acudido.

Según ha explicado, le gusta se que desarrolle en toda la ciudad y no en un salón con todo el mundo "como sardinas en lata", tal como asegura que suele suceder en Estados Unidos.

La última vez que estuvo en el Celsius declaró que estaría encantado de ver una película de su saga "Nacidos de la bruma" y, aunque sigue sin poder prometer nada, ha avanzado que "sí ha habido movimientos muy interesantes" al respecto.