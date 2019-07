Rahm vislumbra a los líderes en Portrush

Portrush , 20 jul .- El golfista vizcaíno Jon Rahm ha terminado su tercera ronda en The Open Championship, que se disputa este fin de semana en Royal Portursh, en la costa de Irlanda del Norte, a seis golpes del líder provisional, el irlandés Shane Lowry (-13).

"Estoy muy decepcionado. Ha sido más de lo mismo, he jugado muy bien desde el tee hasta el green y solo he metido dos putts en todo el día", dijo Rahm después de una escalada en los últimos hoyos que se ha trastocado con un bogey en el 18 y lo ha dejado con un acumulado de -7.

"Hasta el 14 he jugado bien, aunque no he podido meter ni un solo putt de birdie. La diferencia entre los que están -12 y yo es que no he logrado meter esos putts, aunque ha habido muchos muy buenos y muy cerca", dijo el golfista de Barrika sobre sus tribulaciones en los greenes de Portrush.

"Mañana voy a tener que ser agresivo y va a depender del clima. Parece que va a haber mal tiempo y será cuestión de jugar bien y esperar que los líderes no jueguen bien. En cualquier caso, voy a tener que jugar con bastante agresividad para recuperar muchos golpes", señaló Jon Rahm sobre su estrategia para el último día.

El castellonense Sergio García, el otro español que queda en competición en The Open, después de la eliminación de Miguel Ángel Jiménez, Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo, Adrián Otaegui y Adrián Arnaus, ha terminado alejado de los primeros puestos.

"Está muy lejos la cosa para ganar. Intentaré jugar bien, acabar lo mejor posible y a ver si puedo hacer una vuelta decente y ver dónde nos quedamos", dijo García después de una ronda de par y un resultado global de -1.

"He empezado más o menos bien, pero sin opciones de birdie reales y dejándola lejos del hoyo a pesar de ponerla en los greenes", señaló el castellonense.