El vibrante East End se convierte en escenario de la vanguardia artística

Londres, 19 jul (EFE).- El vibrante East End de Londres se convertirá este sábado en el escenario de la vanguardia artística internacional de la mano del festival Nocturnal Creatures, con el que la reconocida Galería de Whitechapel celebra sus raíces en los antiguos suburbios de la capital británica.

En esta segunda edición, el centro de arte londinense invita a descubrir de forma totalmente gratuita numerosos locales y espacios del barrio del este de la ciudad transformados por las obras de un gran número de artistas contemporáneos.

Desde las seis de la tarde hasta medianoche, los alrededores del conocido barrio de Jack el Destripador albergarán una amplia oferta de actividades que incluye performances, música en directo, obras de arte multimedia y experiencias gastronómicas para descubrir la historia de esta zona londinense de forma diferente.

"Esta es una manera de acercar el arte a gente que no está dispuesta a ir a galerías o museos, así como una forma alternativa de explorar la ciudad y reflejar la increíble diversidad de trabajos realizados en el arte contemporáneo de hoy", expresó a Efe la directora de la Whitechapel Gallery, Iwona Blazwick.

Aseguró además que se trata de un festival "muy poético y diverso". "Hay bares, puestos de comida y tours, pensamos que es una manera emocionante de atraer a la gente y acercarla al barrio", apuntó Blazwick.

Por su parte, Habda Rashid, una de las comisarias del proyecto, consideró que el festival "es una buena oportunidad de mostrar lo que el arte contemporáneo puede hacer", así como "permitir que la gente se lo pase bien y que tenga su propia relación con el arte".

"Queríamos poner nuestro trabajo en un área local o en lugares que quizás la gente frecuenta, ya que de esta forma se vuelve algo mucho mas cómodo y que atrae a nueva audiencia", añadió.

Entre las muchas actividades de las que será posible disfrutar se encuentra la performance "it's a tragedy" donde la artista ganadora del Premio Turner Laure Prouvost juega con la percepción de la privacidad mediante fragmentos de conversaciones personales cantadas en vivo por la cantante de ópera Marie Vasconi.

Asimismo, el artista iraquí-estadounidense de renombre internacional Michael Rakowitz compartirá las delicias culinarias de su reciente libro de cocina publicado 'A house with a date palm will never starve".

Algunos de los espacios del barrio que se llenarán de arte son por ejemplo la Whitechapel Bell Foundry con más de 400 años de historia, donde una instalación de la artista Emma Smith reúne los sonidos de campanas de todo el mundo para sonar a la vez.

Nocturnal Creatures también concederá distintos espacios para reivindicar causas mediante el arte, como hará Tabita Rezaire en "Peaceful Warrior", una instalación de vídeo que investiga la tecnología, el feminismo y el colonialismo en el templo masónico que esconde el Hotel Andaz.

"Se trata de una película sobre la sexualidad femenina y la identidad de género fluida proyectada en un espacio que estaba reservado tradicionalmente solo para hombres", aseguró Blazwick sobre el trabajo de Rezaire .

Además de las numerosas instalaciones y actividades, el festival brinda la oportunidad de explorar los 18 trabajos de arte de la novena edición de Sculpture in the City, un proyecto asociado al programa de la Whitechapel Gallery, que permite pasear por espacios públicos de la ciudad y descubrir obras contemporáneas de artistas de renombre internacional.

En esta edición acogerá "Notice Me", una obra de arte participativa dirigida por Guillaume Vandame, que toma forma como marcha pacífica entre personas LGBTQIA+ de todas las edades y orígenes, que buscan apoyar causas como la igualdad y el amor libre.