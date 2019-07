Valverde:"Intentaremos darle la vuelta a la situación"

Pau , 19 jul .- Alejandro Valverde (Movistar), decimocuarto en la crono de Pau, se mostró optimista ante la llegada de las etapas de alta montaña en Pirineos, y a pesar de que tanto Mikel Landa como Nairo Quintana perdieron tiempo, el campeón del Mundo asegura que el equipo "tratará de darle la vuelta a la situación actual"

"Lo importante, y a lo que hay que mirar es que tanto Mikel como Nairo han cedido tiempo, pero que no ha sido una barbaridad. Ahora viene la montaña. Vamos a ver qué es lo que pasa. Intentaremos darle la vuelta a la situación".

El "Bala" se refirió a la etapa de este sábado con final en el Tourmalet.

"¿Que qué espero en el Tourmalet?. Espero llegar arriba. Vamos a ver qué quiere plantear el equipo y qué ideas tienen".

Valverde dijo sentirse "contento" con su crono en Pau, clasificado en el puesto 14 a 1.11 del ganador, el francés Julian Alaphilippe.

"Estoy contento, yo creo que he hecho buena crono. La verdad es que no la conocía; la primera vez que le ha visto ha sido cuando la he reconocido esta mañana, tampoco he hecho nada especial para ella, pero me he encontrado bien".