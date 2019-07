Thomas: "No me esperaba a un Alaphilippe así"

Pau , 19 jul .- El británico Geraint Thomas reconoció que no esperaba que el francés Julien Alaphilippe ganara la contrarreloj del Tour de Francia y aseguró que si sigue sorprendiendo así es un candidato a la victoria final.

"No me esperaba esto de su parte. Está increíblemente bien y claro que es un favorito o, al menos, uno de los que habrá que vigilar", dijo el ciclista del Ineos que está al asalto de su segundo Tour consecutivo.

"Tiene opciones de mantener el maillot amarillo hasta el final, por la forma en la que compite. Si sigue así, va a ganar", agregó el galés.

Sin embargo, Thomas aseguró que queda terreno para que pueda recuperar la renta de 1.26 que le separa del maillot amarillo.

"Queda mucha carretera y muchas etapas difíciles que empiezan a partir de mañana", señaló el ciclista.

El británico aseguró que se sintió sobrecargado en la parte final, por lo que no pudo dar todo su rendimiento.

"No es una excusa. Al final, además, ya no lo sentía. Pero tenía que controlar y cuando trataba de dar el máximo notaba que me faltaba un poco", indicó.