Sábado, 20 de julio de 2019

(Corrige para suprimir la previsión anunciada con la guía DEBATE CATALUÑA, incluida por error)

PP CASADO -Madrid- El 21 de julio de 2018 Pablo Casado pasó de candidato por sorpresa a nuevo líder del PP, en sustitución de Mariano Rajoy. Desde entonces, ha vivido un año lleno de acontecimientos, con luces y sombras.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 10540039 y otros)

PODEMOS LA RIOJA -Logroño- Podemos de La Rioja, dirigido por una gestora desde marzo, vive tiempos "convulsos" que se han agravado con la decisión de su única diputada, Raquel Romero, de bloquear la investidura de la candidata socialista al Gobierno riojano, Concha Andreu, lo que no entiende una parte de su militancia y electorado.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 11565405 y otros)

JUICIO BANKIA -Madrid- La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en una jornada vital para la treintena de acusados, incluido el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, que regresa al banquillo para escuchar las conclusiones alcanzadas por la Fiscalía tras ocho meses de vistas.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 10889550 y otros)

REY JUAN CARLOS -Madrid- Franco vaticinó que su decisión sería un acierto. Se refería a la propuesta que realizó a las Cortes hace ahora medio siglo, el 22 de julio de 1969, para que avalaran la designación de don Juan Carlos como su sucesor a título de rey en lo que consideraba una instauración, no una restauración, de la monarquía.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 412940 y otros)

SUCESOS ESPELEOLOGÍA -Madrid- Desde 2013 la Guardia Civil de Montaña ha realizado 31 rescates en espeleología, una actividad arriesgada que, por tanto, debe ser planificada hasta el mas mínimo detalle, desde el material y equipo necesario para afrontar un imprevisto hasta un estudio previo de las condiciones de la cueva a explorar.

(foto)

CASO MATESA -Madrid- El 24 de julio se cumplirán 50 años del estallido del caso Matesa, el primer gran escándalo de corrupción del franquismo, que enfrentó a las diferentes familias del régimen, tecnócratas y falangistas, provocando el cese de varios ministros y el ascenso del Opus Dei a las máximas cotas de poder.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 1341096 y otros)

ESTRÉS VACACIONAL -Barcelona- Un 51% de los españoles en activo responde a correos electrónicos y atiende llamadas de trabajo durante sus vacaciones, según el último informe sobre el mercado laboral en España de InfoJobs-Esade, lo que está haciendo aumentar lo que los especialistas denominan "estrés vacacional".

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 10577121 y otros)

FESTIVAL

----------

FIB -Benicàssim (Castellón)- Una de las bandas de rock más rentables del mundo, los estadounidenses Kings of Leon, regresan al FIB para ofrecer su único concierto de este año en España en una jornada donde también se esperan las actuaciones de los españoles Carolina Durante y la británica Jess Glyne.

(foto) (vídeo)

SÓNAR -Barcelona- El puertorriqueño Bad Bunny es la estrella la última jornada del Sónar Barcelona 2019, que este sábado cierra sus puertas con las actuaciones de Spekta, Paul Kalkbrenner, Bad Gyal y Nicola Cruz, y la valoración de los directores, que este año han tenido que superar varios obstáculos, como el cambio de fechas o la huelga de montadores del recinto.

(foto)

CAP ROIG -Palafrugell (Girona)- La diva del jazz, la canadiense Diana Krall, pisa el escenario de Cap Roig para repasar sus grandes temas y los de su trabajo más reciente, "Love is Here to Stay", una colaboración con su amigo Tonny Bennet que grabó con Bill Charlap Trio.

(foto) (vídeo)

JAZZ VITORIA -Vitoria- La 43 edición del Festival de Jazz de Vitoria se despide con una velada que unirá a dos grandes maestros: el batería y compositor Makaya McCraven y la gran promesa Kamasi Washington, que ha reinventado el jazz agregando otros sonidos.

(foto)

-------

LUCÍA LACARRA (ENTREVISTA) -Mérida- La bailarina Lucía Lacarra, que estos días debuta en el Festival de Mérida con "Antígona", indica a Efe que en España se debería "cuidar y proteger más" la danza para que gane el reconocimiento del que goza en otros países de Europa, lo que requiere "más apoyo político" pero también abandonar el "individualismo" del que peca el gremio.

(foto) (vídeo) (audio)

BRANDON SANDERSON (ENTREVISTA) -Avilés (Asturias)- El estadounidense Brandon Sanderson, autor de la exitosa saga "Nacidos de la bruma", confiesa en una entrevista con Efe que escribe lo que le da la gana sin pensar en lo que pueda o no gustar, pero con "la enorme suerte" de que lo que publica "cuadra muy bien con el mercado".

(foto)

EFE

eaf

Redacción Efe Nacional

(34)913 467 186

nacional@efe.com