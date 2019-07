El PSOE no descarta votar en contra de sus senadores para frenar a Maroto

Valladolid, 19 jul (EFE).- El Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León podría votar en contra de sus candidatos a ocupar un puesto en el Senado por designación autonómica con el fin de evitar que la propuesta del PP, el alavés Javier Maroto, pueda ser elegido como senador por la Comunidad, ya que la votación es conjunta.

La viceportavoz de los socialistas en el Parlamento autonómico, Virginia Barcones, no ha descartado esta posibilidad, aunque ha insistido en la rueda de prensa posterior a la celebración de la junta de portavoces que ha regulado este pleno de senadores, en que el grupo tomará las decisiones "en su justo momento".

"Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente", ha repetido en varias ocasiones la socialista ante la insistencia de los periodistas sobre si su voto en este pleno que incluye las dos propuestas del PSOE -Francisco Díaz y Teresa López- y la del PP -Javier Maroto- podría ser en contra, por lo que decaerían los tres nombres.

Al margen de su intención de voto del pleno que se celebrará el próximo martes 23, Barcones ha criticado con vehemencia la propuesta del PP de "colocar" a un vitoriano como Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP y que se quedó fuera del Congreso tras no conseguir su escaño por Álava, como senador representante de Castilla y León.

En este sentido, la socialista ha criticado la nula vinculación de Maroto con la Comunidad o con la propia provincia en la que actualmente está empadronado, Segovia, lo que le permite legalmente ser propuesto para ocupar un sillón en la Cámara Alta por designación de las Cortes.

Según la socialista esto es "la guinda de un pastel envenenado", que demuestra la "total sumisión" del PP de Castilla y León con Génova. Algo que ya quedó demostrado, según Barcones, durante el proceso de negociación del logrado pacto de gobernabilidad para la CCAA sustanciado entre el PP y Cs, que estuvo tutelado desde Madrid.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha defendido la propuesta de Maroto para el Senado con el argumento de que el PP "no cambia sus argumentos dependiendo del lugar en el que hayan nacido".

"Javier Maroto es más que un digno representante de los intereses de los españoles y los castellanoleoneses", ha subrayado De la Hoz, quien ha insistido en que Maroto ha "defendido en innumerables ocasiones" a Castilla y León, como cuando pidió una EBAU única, cuando se opuso a los Presupuestos Generales del PSOE o cuando apoyó el mantenimiento de las centrales térmicas, ha enumerado.

No obstante, el portavoz 'popular' no ha querido desvelar cuándo ni dónde se ha empadronado Maroto, ya que, en su opinión, "no es algo que pueda ni se deba hacer público", a pesar de que la vecindad sea un requisito legal para optar a ser senador por la Comunidad y el vitoriano no haya vivido nunca en Castilla y León.