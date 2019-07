Nacho Llovet: "Andorra era otro paso adelante en mi carrera"

Andorra la Vella, 19 jul (EFE).- El BC MoraBanc presentó está mañana su primer fichaje de la temporada, Nacho Llovet, un pívot catalán, de 28 años y 2,02, que llega procedente del Monbus Obradoiro.

Aún tenía un año más de contrato, pero tenía la opción de acogerse a una cláusula de salida después de tres temporadas con los de Santiago de Compostela.

El curso pasado fue una pieza clave en la salvación del equipo dirigido por Moncho Fernández. "Andorra era otro paso adelante en mi carrera y trayectoria como jugador. Salí de mi casa, la Penya, y fue un momento difícil, pero son pasos que tenia que hacer para seguir creciendo como jugador. Tenia ganas de progresar y mejorar. Los tres años en Santiago de Compostela me han ayudado. Ahora llego aquí para jugar competición europea y es un paso adelante y estoy muy ilusionado".

El jugador formado en el Joventut de Badalona lleva ya nueve años en la Liga ACB. "Sin duda puedo aportar compromiso. La gente que me conoce sabe que no voy nunca a medio gas. Aportaré energía jugando de 4 o de 5 y también experiencia en la ACB. Además también intentar ayudar en la cohesión de equipo y vestuario".

Nacho Llovet jugará por primera vez competición europea y lo hará en la Eurocopa con el BC MoraBanc. "Fue una de las claves para fichar. No he jugado nunca competición europea y tengo ganas. Se que será exigente. Además Andorra siempre lucha por todo ya que es un club que ha tenido un crecimiento muy rápido. Los objetivos será clasificarnos para el Top-16 de la Eurocopa y clasificarnos para la Copa del Rey. No será fácil porque la ACB ha subido de nivel".

El BC MoraBanc está rastreando el mercado para fichar dos ala pívot y un pívot y espera la decisión del Herbalife Gran Canaria para anunciar el fichaje del base Clevin Hannah. "Nos falta un pívot y dos ala pívot con lanzamiento de tres puntos. Hace tiempo que trabajamos en ello y nos quedan 20 días para cerrar el equipo. Tenemos nuestras opciones. Queremos ser un equipo más duro que el curso pasado", comentó el director deportivo del BC MoraBanc, Francesc Solana.

También espera que sucederá con el alero norteamericano David Walker que está inscrito en el derecho de tanteo. El club espera una oferta cualificada por el jugador para tomar una decisión sobre su continuidad. "Él nos dijo que quería otro proyecto, pero nosotros estamos a la espera. Si él continua ocuparía la plaza de extracomunitario que queda libre y tendremos que hacerle hueco y sino tenemos claro su substituto", sentenció Francesc Solana.