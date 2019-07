Lowry se pone a la par de Holmes en el liderato del Open Británico

Portrush , 19 jul .- El goflista irlandés Shane Lowry se ha puesto a la par del líder de la primera jornada, el estadounidense JB Holmes, después de la segunda ronda del Abierto Británcio de golf, que se disputa esta semana en Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

"Estoy muy contento de estar dónde estoy. Realmente, he disfrutado mucho hoy. No hay muchos días así en un campo de golf y es difícil de describir", dijo emocionado Lowry al final de una ronda arropada por el calor del público local.

Al igual que Holmes, Lowry, que ha llegado a ponerse primero con dos golpes de diferencia, ha acabado con -8, a un golpe de los ingleses Tommy Fleetwood y Lee Westwood, y dos del australiano Cameron Smith, el sudafricano Justin Harding y el también inglés Justin Rose.

El vizcaíno Jon Rahm (-4) y el castellonense Sergio García (-1) han cavado por debajo del par y son los dos únicos españoles que siguen en competición. Se mantienen a cuatro y siete golpes, respectivamente, de los líderes provisionales.

Después de una segunda jornada en la que ha caído eliminada la estrella estadounidense Tiger Woods, quedan dos días para ver si la Jarra de Clarete se queda en la isla que acoge The Open Championship por primera vez después de más de medio siglo.

"Puedes tener esa ronda y ese día en el que todo sale bien. Pero está muy bien tener dos rondas seguidas así. Demuestra cierta consistencia y que le pegado a la bola y he putteado muy bien durante dos días", comentó satisfecho Holmes.

Al igual que Holmes, Lowry, que ha llegado a ponerse primero con dos golpes de diferencia, ha acabado con -8, a un golpe de los ingleses Tommy Fleetwood (-7) y Lee Westwood, (-7) y dos del australiano Cameron Smith (-6), el sudafricano Justin Harding (-6) y el también inglés Justin Rose (-6).

"He tenido dos semanas de links en las que he jugado bien y esta semana está pasando otra vez. Da gusto que sea en The Open Championship. Es un torneo importante y prestigioso en un gran campo de golf. Ha pasado en el momento oportuno", comentó el veterano Westwood.

Después de una segunda jornada en la que ha caído eliminada la estrella estadounidense Tiger Woods (+6), quedan dos días para ver si la Jarra de Clarete se queda en la isla que acoge The Open Championship por primera vez después de más de medio siglo.

"Es sobre todo frustrante por que es un grande y me encanta jugar estos torneos. Me encanta el ambiente y el estrés de jugar un major", dijo Tiger, ganador de 15 grandes.

"Una de las cosas más difíciles de aceptar como un atleta entrado en años es que no vas a tener la consistencia que tenías con 23 años. Voy a estar en la pelea por la victoria y voy a ganar torneos, pero va a haber momentos en que no voy a poder estar en ese nivel", analizó Woods, que con 43 años ha vuelto a ponerse en la elite del golf mundial.

Junto con Tiger se han ido a casa tres estadounidenses ganadores de ediciones anteriores, Phil Mickelson (+8), Zach Johnson (+4) y David Duval, que se ha acumulado un catastrófico resultado de +27 en dos días de competición.

Tampoco ha podido superar el corte el norirlandés Rory McIlroy (+2), favorito del público local y ganador de cuatro majors, incapaz de remontar la peor primera ronda de su carrera en los grandes, a pesar de lograr una prodigiosa segunda ronda de -6.

Después de un comienzo también deficiente, el italiano Francesco Molinari, ganador del Open de 2018, sí ha logrado alcanzar la marca de +1 necesaria para jugar durante el fin de semana de la 148ª edición del Open Británico.