Jaël Bestué bronce en 100 metros con 11.59

Redacción deportes, 19 jul (EFE).- La velocista barcelonesa Jaël Bestué consiguió este viernes la medalla de bronce en la final de 100 metros de los Europeos sub-20 de Boras (Suecia) con un crono de 11.59.

La foto de llegada dilucidó que la victoria había sido para la italiana Vittoria Fontana con 11.40, récord nacional, y la medalla de plata para la holandesa N'Ketia Seedo con el mismo tiempo.

Bestué, de 18 años, había batido, el jueves, un nuevo récord de España sub-20 de 100 metros con un tiempo de 11.43, rebajando en 5 centésimas la plusmarca que otra catalana, Teresa Rioné, logró en 1984 y tres años después igualó Yolanda Díaz.

"Estoy muy feliz. No estaba segura de haber llegado tercera. Corriendo por la calle siete tuve siempre la impresión de que iba cuarta, incluso en la línea de meta, así que cuando lo supe fue una gran alegría. Sabía que podía hacerlo pero hasta que no lo consigues no estás segura. Ahora hay que celebrarlo", comentó.

El bronce de Jaël en la última carrera es la segunda para España en la segunda jornada de los campeonatos, después del oro conseguido por su paisana María Vicente, que se convirtió en la primera atleta española en superar los 6.000 puntos, con 6.115.