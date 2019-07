Irán insiste en que no ha perdido ningún dron en el estrecho de Ormuz

Teherán, 19 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Irán insistió hoy en que su país no ha perdido un avión no tripulado en el estrecho de Ormuz y advirtió a Estados Unidos de que esta zona se encuentra en su frontera, tras el anuncio de Washington sobre el derribó de un dron iraní.

"No hemos perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar. ¡Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!", dijo en Twitter el viceministro de Exteriores, Abas Araqchí.

Así respondió a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró el jueves que un proyectil disparado desde el buque de asalto anfibio estadounidense Boxer abatió el dron iraní cuando se encontraba a casi un kilómetro de distancia.

"Esta es la última de las muchas acciones provocativas y hostiles por parte de Irán contra buques que navegan en aguas internacionales", denunció Trump.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, recordó hoy a Trump que el estrecho de Ormuz se encuentra en su frontera y no cerca de EEUU.

Zarif, que se encuentra en Nueva York, publicó en su cuenta oficial de Twitter un mapa que muestra la posición exacta de Irán, de EEUU y de Ormuz, acompañada de un escueto "Recordatorio".

Horas antes, el jefe de la diplomacia dijo a su llegada a la sede de Naciones Unidas que, según los datos recibidos desde Teherán, no hay información sobre "la pérdida de un avión no tripulado".

El pasado 20 de junio, Irán informó del derribo de un dron estadounidense, también en el estrecho de Ormuz, alegando que había violado su espacio aéreo, lo que fue rechazado por Washington.

Como respuesta a ese incidente, Trump llegó a aprobar un ataque selectivo contra Irán, pero finalmente suspendió la orden poco antes de que el Pentágono la ejecutase al considerar que no habría sido una respuesta "proporcionada", dado el número de bajas que iba a causar.

El incidente con el dron iraní de ayer se produjo el mismo día en que la Guardia Revolucionaria iraní informó de que había capturado un petrolero "extranjero" que estaba realizando operaciones de contrabando en el golfo Pérsico.

Junto al barco fueron detenidos los 12 miembros de la tripulación, sin que haya trascendido la nacionalidad del petrolero o de los marineros.

Este jueves, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Salamí, advirtió asimismo de que "un error de cálculo de los enemigos conducirá al cambio de estrategia de Irán de defensiva a ofensiva".

El comandante también denunció que "la presencia de fuerzas extranjeras en el golfo Pérsico es la causa de la inseguridad" en la región, aludiendo al despliegue militar estadounidense.

Estos nuevos incidentes pueden elevar aun más la tensión en la zona, donde en los últimos meses se han producido sabotajes y ataques a petroleros y busques cisterna de los que EEUU ha responsabilizado a Irán, que por su parte ha negado cualquier implicación.