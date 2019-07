Holanda, un 10 % responsable del genocidio de 350 musulmanes en Srebrenica

La Haya, 19 jul (EFE).- Después de años de batalla judicial entre "Las Madres de Srebrenica" y el Estado holandés, el Tribunal Supremo del país dictaminó hoy que La Haya -que envió a sus cascos azules para proteger el enclave- solo es responsable en un 10 % de la muerte de 350 hombres musulmanes durante el genocidio de julio de 1995.

La máxima estancia judicial holandesa consideró que no se puede culpar al Estado de ser, en parte, responsable de todo el genocidio de Srebrenica -que se cobró la vida de más de 8.000 hombres musulmanes- porque los cascos azules de la base de Dutchbat no podían evitar la caída de este enclave en manos de las fuerzas serbobosnias.

Sin embargo, las fuerzas holandesas sí debieron haber ofrecido a los 350 hombres musulmanes bosnios (de un grupo de más de 5.000 personas) que recurrieron a su base "la oportunidad de refugiarse" dentro del complejo, en lugar de forzarles a marchar hacia los autobuses que transportaban a los evacuados bajo responsabilidad de Naciones Unidas.

Según detalló a Efe el portavoz del Tribunal Supremo holandés, Toon Heisterkamp, una de las razones para calcular ese 10 % es que los refugiados que se estaban quedando en el complejo "iban a ser descubiertos por los serbobosnios cuando inspeccionaran la base y los hubieran deportado igualmente, porque las posibilidades de que la comunidad internacional lo pudiera evitar eran muy pequeñas".

En la sentencia, los jueces explican que los serbobosnios tenían "todos los medios para buscarlos y arrestarlos" a los hombres musulmanes, pero las fuerzas holandesas debían haberles ofrecido la opción de refugiarse en esa base porque eran conscientes de que los varones estaban en "peligro real de ser maltratados y asesinados".

Sin embargo, subraya que -al obligarlos a sumarse a las evacuaciones y mostrárselos a los serbobosnios, que los detuvieron bajo la excusa de investigar si han hecho algo ilegal- los soldados holandeses los privaron de la oportunidad "pequeña, pero no despreciable", de mantenerse fuera de peligro.

Después de la detención de los 350 hombres, el criminal de guerra Ratko Mladic -que cumple hoy cadena perpetua en la prisión internacional de La Haya por el genocidio de Srebrenica- ordenó su ejecución.

La Corte Suprema subraya que tener a los serbobosnios supervisando la evacuación de unas 25.000 personas no fue ilegal y recuerda que el Dutchbat ayudó a mujeres, niños y ancianos a escapar de forma segura, aunque "de ninguna manera hubiera podido evitar que los serbios capturaran a los varones y los mataran".

El abogado de las víctimas, Simon van der Sluijs, declaró a Efe que es "una lástima que la responsabilidad haya sido limitada solo al 10 % del daño provocado", porque las madres, que han perdido a maridos e hijos, "han sufrido, y lo han hecho por las acciones de los serbobosnios, pero también porque no fueron protegidos" por el Dutchbat.

Las denunciantes, conocidas como "Las Madres de Srebrenica", culpaban a La Haya de la totalidad de las víctimas mortales del genocidio, pero el Tribunal Supremo ha limitado la sentencia a los 350 varones que se encontraban en la base el 13 de julio de 1995.

Para Kada Hotic, que perdió a su marido, sus hijos y a medio centenar de familiares más en esa matanza, el fallo de este viernes "muestra por fin que (el Estado holandés) ha aceptado alguna responsabilidad" en lo ocurrido, pero denunció que "solo reconozca el 10 % de la vida de cada hombre muerto" ese día.

"Estábamos protegidos por la ONU. Srebrenica y Zepa eran las zonas protegidas. En esas dos localidades había unas 60.000 personas. No teníamos armas para enfrentarnos al enemigo y no nos protegieron. Nosotros sufrimos el genocidio bajo la bandera de la ONU, su bandera, y ahora dicen que no son responsables", añadió Hotic en una entrevista con Efe a las puertas del Tribunal Supremo en La Haya.

En nombre de "Las Madres de Srebrenica" subrayó que las víctimas tienen "derecho a que se reconozca el 100 % de la responsabilidad por quienes cometieron y permitieron que se cometiese el genocidio", y advirtió de que esta guerra judicial no termina con el Supremo, y que irán "a un tribunal mayor" para exigir justicia.

En comparación con sentencias previas, el fallo de este viernes redujo en un 20 % la responsabilidad del Estado holandés en lo ocurrido. Un tribunal local de La Haya dictaminó en 2014 que Holanda era parcialmente responsable de un 30 % de aquellas muertes, una sentencia confirmada en 2017 por una corte de apelación.