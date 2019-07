Un Gobierno PSOE-Podemos, el preferido por los vascos, según Euskobarometro

Bilbao, 19 jul (EFE).- Un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es el preferido de la sociedad vasca para conformar el Ejecutivo de España, seguido de un tripartito que sumaría al PNV, según los resultados de la oleada de primavera del Euskobarometro.

El sondeo del Departamento de Sociología de la UPV/EHU revela también que el respaldo de los vascos al Estatuto de Autonomía de Gernika conseguiría un récord "histórico" si hoy se celebrase de nuevo el referéndum para su aprobación, al llegar al 57 % de síes, lo que superaría, por primera vez, el apoyo obtenido en el celebrado en 1979.

Los resultados de esta encuesta semestral realizada después de las elecciones municipales por el departamento de Sociología de la UPV/EHU, dirigido por el profesor Francisco Llera, han sido dados a conocer este viernes en conferencia de prensa por su responsable.

La encuesta, realizada entre una muestra de 1.200 vascos de los tres territorios, refleja que el 27 % de los sondeados se decanta por la coalición de izquierdas PSOE-UP para gobernar, mientras que un 16 % incluye en esta fórmula al PNV y un 13 % aboga por otro en el que EH Bildu sustituya al PNV en la coalición.

Llera, ha señalado que en la encuesta no se ha preguntado sobre la posibilidad de la repetición de las elecciones generales si no se llega a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno pero ha opinado que "no les gustaría nada".

"Pero no les gustaría nada -ha agregado-, ni a los vascos ni a los españoles, pero a los vascos probablemente menos porque lo que pase en Madrid incomoda al votante vasco, les desestabiliza".

En lo relativo al respaldo al Estatuto de Gernika, LLera ha destacado que el apoyo al texto de 1979 crece entre los electores de todos los partidos vascos, incluido, ha precisado, los de EH Bildu, entre los que alcanza el 35 % frente al 24 % de los que votarían no.

Francisco Llera también ha destacado la valoración positiva que otorgan en el Euskobarometro de primavera los votantes de casi todos los partidos vascos a la gestión del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE/EE.

El 86 % de los consultados han aprobado la gestión del Gobierno presidido por Iñigo Urkullu, que a su vez es el líder político vasco mejor valorado por los ciudadanos, seguido del presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

El director del Euskobarometro ha apuntado, en relación a los sentimientos identitarios de los vascos, que el deseo de independencia sigue siendo minoritario, ya que sólo es apoyado por una cuarta parte, aproximadamente, de los encuestados, y, cuestionados por si se celebrase un referéndum sobre este asunto, el no a la independencia ganaría, con un 48 %, por 17 puntos a los partidarios del si, un 31 %.