Alaphilippe y Mas, dos escudos, dos lanzas

Pau , 19 jul .- El francés Julien Alaphilippe y el español Enric Mas, primero y cuarto del Tour de Francia, juegan desde hace semanas al escondite, ocultando quien es el verdadero hombre fuerte del equipo y quien el señuelo para despistar a sus rivales.

Sobre el papel, el español de 25 años y segundo de la pasada Vuelta a España partía como el jefe de filas del Deceuninck, mientras que el francés de 27 venía como cazador de etapas, tras las dos que conquistó la pasada temporada.

Mas tiene las características de un vencedor de vueltas de tres semanas, mientras que Alaphilippe responde más al perfil de un guerrillero, de esos llegadores de clase a los que se les atraganta la alta montaña.

Pero es francés, luce el maillot amarillo en un país que sueña desde hace años con esa prenda, que cumple un siglo. Y ese resplandor, y el ruido ensordecedor que escucha a su paso, están situando a Alaphilippe en la primera línea de atención, dejando a Mas en un segundo plano.

Pero el francés sabe que esa presión puede hacerle saltar por los aíres y desliza frases en las que modera sus ambiciones y se escuda en que Mas está de escudero para cuando sus fuerzas no lleguen más lejos y, desposeído de la túnica amarilla, vuelva a ser lo que siempre fue: un espectacular "puncheur".

A menos que, como se obstina en sostener buena parte de la prensa francesa, sea un nuevo Alaphilippe, que el francés haya cambiado y que ahora sea un ciclista de otra dimensión, como demostró en las calles de Pau, donde batió en una exigente contrarreloj de más de 27 kilómetros a especialistas como el británico Geraint Thomas, que busca revalidar el título logrado el año pasado.

El Tourmalet, meta de la etapa de mañana, será la prueba definitiva. Si el francés logra entrar con los mejores, si baja de esa cima todavía vestido de amarillo, su candidatura ya no será una fachada tras la cual se protege Mas.

En caso contrario, el español saltará a la primera línea si se mantiene con los favoritos y ya no podrá seguir escudándose en Alaphilippe.

El director del equipo, Patrick Lefevere, asegura que el francés tendrá difícil seguir a los mejores en un puerto que culmina por encima de los 2.000 metros. Pero tampoco apostaba por que lo mantuviera en la contrarreloj y acabó ganándola.

¿Están jugando de farol en el Deceuninck? Mas también sostiene que Alaphilippe puede llegar de amarillo hasta París. El español presumía este viernes de haber profetizado que ganaría la contrarreloj y se obstinó en seguir colocándose tras el brillo que emite su compañero galo.

¿Están en el Deceuninck protegiendo a Mas? El español afirma estar "en una situación ideal" para afrontar el tramo decisivo del Tour, pero asegura que jugarán "dos bazas", porque son el único equipo con dos piezas entre los cuatro primeros.

¿Juega Alaphilippe la carta de la falsa modestia? El francés no para de repetir que no se plantea objetivos, que lucir el amarillo es ya un premio y que cada día que lo mantenga lo vive como un regalo suplementario. Hace unos días aseguraba que no se sentía capaz de ganar el Tour. Ni la contrarreloj. Una forma de quitarse la presión de todo un país que aplaude a un corredor carismático que les ha devuelto la esperanza de revalidar una carrera que no ganan desde 1985.