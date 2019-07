"La vérité", del japonés Hirokazu Koreeda, abrirá la 76 Mostra de Venecia

Roma, 18 jul (EFE).- "La vérité" ("La verdad"), la nueva película del japonés Hirokazu Koreeda, protagonizada por Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke, abrirá la 76 edición del Festival de Cine de Venecia y participará también en la competición oficial, informaron hoy los organizadores del certamen.

En un comunicado, el director expresó su alegría y se mostró profundamente honrado por haber sido seleccionado para la apertura de la Mostra de Venecia.

Koreeda, que recibió el pasado año la Palma de Oro del Festival de Cannes por su película "Shoplifters" ("Un asunto de familia") explicó que el rodaje tuvo lugar el pasado otoño en París durante diez semanas y "cuenta una pequeña historia familiar que se desarrolla principalmente en una casa".

"Dentro de este pequeño universo he tratado de hacer que mis personajes vivan con sus mentiras, orgullos, lamentos, tristezas, alegrías y reconciliaciones. Espero sinceramente que os guste la película", señaló Koreeda .

El director de la Mostra, Alberto Barbera, destacó que se trata de la primera película que el cineasta realiza fuera de su país y que "el encuentro entre el personal universo del autor japonés más importante del momento y dos actrices queridas como Catherine Deneuve y Juliette Binoche, dio origen a una reflexión poética sobre la relación madre-hija y la compleja profesión de actriz".

"Será un placer presentarlos en la inauguración de la próxima edición del Festival de Cine de Venecia", añadió.

El estreno mundial de la película será el miércoles 28 de agosto en la Sala Grande del Palazzo del Cinema en el Lido de Venecia.

Fabienne (Deneuve) es una estrella de cine francesa rodeada de hombres que la aman y admiran. Con motivo de la publicación de su autobiografía, su hija Lumir (Binoche) regresa a París desde Nueva York con su esposo (Ethan Hawke) y su hija.

El encuentro entre madre e hija se convertirá rápidamente en una confrontación, en la que se mezclarán problemas antiguos, amor y resentimiento.

Koreeda nació en Tokio en 1962 y su película de debut "Maboroshi no hikari" ganó el premio a la fotografía en la Mostra de Venecia.

En su filmografía destacan títulos como "Nadie sabe" (2004); "Still Walking" (2008); "Air doll" (2009); "Kiseki" ("Milagro", 2011); "Like Father, Like Son" ("De tal padre, tal hijo", 2013), por la que ganó el premio del JUrado de Cannes; "Our Little Sister" ("Nuestra pequeña hermana", 2015) o "Shoplifters" (2018).

La cineasta argentina Lucrecia Martel presidirá el jurado internacional de esta edición de Venecia, que tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre.