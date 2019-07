Trump dice que no está "de acuerdo" con cánticos racistas contra congresista

Washington, 18 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que no está "de acuerdo" con aquellos simpatizantes suyos que este miércoles entonaron cánticos racistas contra una congresista musulmana, Ilhan Omar, durante uno de sus mitines.

"No me gustó escuchar ese cántico. No estoy de acuerdo", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas desde el Despacho Oval.

El mandatario se refería así al cántico de "¡Envíenla de vuelta! ¡Envíenla de vuelta!" en el que estallaron sus seguidores mientras Trump criticaba a Omar durante su mitin de este miércoles en Greenville (Carolina del Norte).

Preguntado que por qué no detuvo ese cántico, Trump respondió: "Creo que lo hice, empecé a hablar muy pronto".

Sin embargo, los vídeos del acto demuestran que el presidente dejó que sus seguidores entonaran la frase varias veces durante 13 segundos, sin aparentemente inmutarse, antes de continuar con su discurso como estaba planeado.

El mandatario sugirió que los periodistas interrogaran a los asistentes a su mitin para descubrir por qué corearon eso, y añadió: "Yo diría que hay más energía en la derecha que en la izquierda".

Las declaraciones de Trump llegan más de 15 horas después de que concluyera el mitin, tras el cual el presidente alabó a sus seguidores al afirmar en Twitter que eran una "gran gente" y que su "entusiasmo va a acabar con nuestros rivales de la izquierda radical".

Pero varios congresistas republicanos rechazaron hoy los cánticos, entre ellos el líder republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, quien dijo que "no tienen lugar en el Partido ni en el país", lo que pudo motivar la decisión del mandatario de expresar su oposición.

Los cánticos han agravado la controversia generada en EE.UU. por los tuits en los que pidió volver a "su país" a las cuatro jóvenes congresistas demócratas que integran un grupo conocido como "La brigada" ("The squad").

El colectivo lo integran la latina Alexandria Ocasio-Cortez, la afroamericana Ayanna Pressley, junto las musulmanas Rashida Tlaib y la mencionada Omar.

Todas ellas son ciudadanas estadounidenses y tres de ellas nacieron en el país, mientras que Omar nació en Mogadiscio (Somalia) pero obtuvo la nacionalidad de EE.UU. cuando era adolescente, después de llegar como refugiada al país junto a su familia.