Tardà defiende que el catalanismo prorreferéndum apoye un gobierno "amplio"

Barcelona, 18 jul (EFE).- El exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà ha defendido este jueves que el conjunto del catalanismo partidario de un referéndum de autodeterminación "pacte el apoyo a un gobierno de amplio espectro".

En pleno debate interno en el seno del independentismo sobre si hay que facilitar la investidura de Pedro Sánchez, Tardà ha publicado en Twitter un mensaje en favor de la vía del pacto.

"Derrotar el no del Estado español a negociar una solución en beneficio de todos exigirá más pronto que tarde que todo el catalanismo (independentista o no) partidario de un referéndum pacte el apoyo a un gobierno de amplio espectro que tienda la mano al catalanismo no partidario del referéndum", ha escrito.

Precisamente ayer JxCat y ERC exhibieron de nuevo sus diferencias de criterio al referirse al voto de sus respectivos grupos en el Congreso en la investidura de Sánchez.

Mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, publicó una carta abierta a Sánchez en la que abogaba por "votar no" a su investidura la próxima semana, a menos de que "vuelva a la mesa del diálogo" con las fuerzas independentistas y "haga una propuesta para dar voz al pueblo de Cataluña", el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, se desmarcó de estas palabras y las circunscribió al "debate interno" en las filas de JxCat sobre esta cuestión.

Ayer, Tardà también terció en este debate al asegurar que "la sociedad catalana acabará premiando a quien priorice la conquista de un escenario futuro de 'diálogo sin condiciones', que solo puede iniciarse a través del no bloqueo y con la voluntad de alcanzar el objetivo de una solución que incorpore las demandas independentistas y no independentistas".

"Cuando una idea política, como es el independentismo, ya está en condiciones de aspirar a superar el 50 % de la sociedad ya nunca podrá ser excluida por mucho que el Reino de España se oponga con más represión. El objetivo, pues, es hacer posible la herramienta: referéndum. Por difícil que se nos presente", añadió en Twitter.