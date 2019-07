Un programa de achatarramiento impulsaría un 25 % coche ocasión, según Ganvam

Madrid, 18 jul (EFECOM).- La patronal de vendedores de vehículos Ganvam ha asegurado hoy jueves que la puesta en marcha de un programa de incentivo al achatarramiento que incluya el vehículo usado "impulsaría en un 25 % el mercado de ocasión", según una encuesta incluida en el Libro Blanco del Vehículo de Ocasión.

Según la encuesta, que recoge la opinión de más de 700 compradores y potenciales compradores de vehículos de ocasión, si no se ponen en marcha medidas estructurales el mercado de ocasión cerraría el año en plano, lo que supone una corrección a la baja, ya que se estimaba un crecimiento del 4 %.

"No hemos conseguido recuperar el mercado del vehículo de ocasión" y parte de ello se debe "a la incertidumbre creada a través de los mensajes a nivel municipal, que están afectando al sector" ha detallado el presidente de Ganvam, Raúl Palacios.

Palacios ha asegurado que "existe una demanda latente que está esperando señales de confianza" y que para generar esta confianza "la administración juega un papel clave".

Para el presidente de Ganvam la puesta en marcha de este programa de incentivos "tendría también un impacto positivo en la renovación del parque" y además "se retirarían los coches más antiguos y contaminantes".

Según recoge el Libro Blanco el 63 % de los conductores reconoce que no está en posesión de la etiqueta medioambiental y que la mitad de ellos no tienen intención de adquirir un vehículo eléctrico o híbrido, unos datos que contrastan con los objetivos del gobierno de la electrificación del parque.

"Tenemos el segundo parque más antiguo de todo Europa, que no se corresponde con nuestra posición de la economía" y además tras las bajadas registradas en las ventas Palacios ha comentado que "no tener un mercado interno potente no es la mejor tarjeta de presentación para los inversores".

Otro aspecto recogido en el estudio es que los servicios de coche compartido, en un momento en que se limita el uso privado en las grandes ciudades, son vistos por el 71 % de los usuarios como un complemento, pero no como un sustituto.