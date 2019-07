Sam Neill recibirá el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges

Barcelona, 18 jul (EFE).- El Festival de Cine Fantástico de Sitges ha presentado este jueves un avance de la programación de su 52 edición y ha anunciado la presencia del actor neozelandés Sam Neill, conocido por filmes como "La posesión", "La caza del Octubre Rojo" o "Parque Jurásico", que recibirá el Gran Premio Honorífico.

Los cuarenta títulos que ha avanzado el director del festival, Ángel Sala, incluyen las últimas novedades del cine de género y "demuestran que el fantástico cada vez es más heterodoxo, transitando no solo los caminos del terror, la fantasía o la ciencia ficción, sino abriéndose a temáticas y reflexiones más amplias que interesan a públicos cada vez más mayoritarios", ha explicado.

La edición de este año se enmarca en los paisajes postapocalítpicos de "Mad Max" para celebrar el 40 aniversario de la primera entrega de la saga de George Miller, "Mad Max. Salvajes de autopista".

Aunque no ha desvelado el título, Sala ha avanzado que la película de inauguración del festival, que se celebrará del 3 al 13 de octubre, será un título internacional.

El director ha presentado "una cata" del festival, pues a pesar de tener la programación "muy avanzada" y tener muchas películas confirmadas, aún no las pueden anunciar todas porque "son películas muy nuevas, algunas en fase de postproducción y tenemos que esperar a que esté acabada o anunciada por festivales previos".

Entre las cintas anunciadas destacan el retorno de la saga de la familia Firefly con "3 From Hell", de Rob Zombie, el thriller sobrenatural "Daniel Isn't Real", de Adam Egypt Mortimer, "Vivarium", de Lorcan Finnegan, que se pudo ver en Cannes, la comedia negra "Come to Daddy", de Ant Timpson, la cinta de terror "Bloodline", de Henry Jacobson, o "The Lodge", de Severin Fiala y Veronika Franz.

El festival también rendirá homenaje al realizador italiano Pupi Avati, que recibirá el Premio Nosferatu, y cuyas películas más emblemáticas como "La casa dalle finestre che ridono" se recuperarán en la sección Brigadoon.

Sala ha explicado que la presencia y el reconocimiento con el Gran Premio de Honor a Sam Neill irá ligada con la proyección de la película "La posesión", protagonizada por él y dirigida por Andrzej Zulawski.

"Todos los invitados que tenemos son importantes, pero a veces hay algunos que son especialmente relevantes para mi, como lo es Sam Neill, uno de los grandes rostros del cine australiano y fantástico", ha explicado el director del festival, que ha confesado su admiración por el actor.

Neill es "uno de los grandes iconos" de la saga Parque Jurásico, donde interpreta al doctor Alan Grant, y ha aparecido en más de 75 películas y más de 45 producciones televisivas, como "En la boca del miedo", "El Hombre del bicentenario", "Peaky Bliners" o "Los Tudor".

Sala también ha puesto de relieve los títulos dirigidos por mujeres y ha celebrado que es "una tendencia que afortunadamente se está consolidando", con títulos como "Judy and Punch", de Mirrah Foulkes, la comedia "Greener Grass", de Jocelyn DeBoer y Dawn Luebbe, el thriller "Braid", dirigido por Mitzi Peirone, "Darlin'", de Pollyanna McIntosh, "Body at Brighton Rock", de Roxanne Benjamin, o "Riot Girls", de Jovanka Vuckovic.

Como, según Sala, "los zombies nunca mueren", además de la tradicional Zombie Walk, que tendrá lugar el sábado 5 de octubre, el festival también contará con títulos de este subgénero como "Little Monsters", de Abe Forsythe, "Depraved", de Larry Gassenden, o "Sadako", del director de "The Ring", Hideo Nakata.

Asimismo, ha avanzado títulos de la sección de animación, como "The Wonderland", de Keiichi Hara, o "Children of the Sea", de Ayumu Watanabe.

El cine catalán y español también estará presente en el festival con títulos como "Cuerdas", "Ventajas de viajar en tren", "Paradise Hill" o "El hoyo".

Otro de los homenajes de esta edición del festival será al director chino King Hu con una retrospectiva de sus películas de artes marciales.