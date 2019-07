Koke Vegas llega al Dépor para "subir la competitividad" en la portería

A Coruña, 18 jul (EFE).- Koke Vegas, nuevo guardameta del RC Deportivo cedido por el Levante, ha asegurado este jueves que llega al conjunto gallego con el objetivo de "subir la competitividad" en la portería que ocupó Dani Giménez en todos los partidos de Liga de la temporada pasada.

"Dani ha tenido una trayectoria muy buena, viene de hacer una temporada magnífica y (jugar) no será fácil. Venimos a subir la competitividad. No es primera vez que me encuentro con un portero de gran nivel por delante", indicó en su presentación.

Koke Vegas se consideró un portero "equilibrado en todas las facetas del juego", sin tener una "muy, muy buena cualidad" ni estar "muy bajo" en otra.

Respecto a su falta de protagonismo en el Levante las últimas temporadas, dijo que no le merma su confianza.

"A lo mejor no he disputado todos los minutos que a un jugador le puede gustar, pero tampoco es algo que me afecte demasiado. Respondí cuando me ha tocado un rol menos participativo", aseguró.

Del Deportivo, comentó que es un "club grande" que "por una situación momentánea o accidental" está en la categoría de plata.