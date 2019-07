García: "Estoy contento porque no ha sido fácil"

Portrush , 18 jul .- El golfista español Sergio García se mostró este jueves satisfecho por su debut en el Open Británico, en el que ocupa la tercera posición empatado con varios jugadores y a dos golpes del líder, el estadounidense JB Holmes.

"Estoy contento porque no era fácil. Hacía viento y hay que pegarle muy bien a la bola. Afortunadamente he cogido muchísimas calles y he pegado los hierros bastante bien", dijo satisfecho García, que arranca entre los primeros su vigésimo tercer Open Championship.

"Nos ha llovido un par de veces, no es que hayamos jugado en bermudas y sin viento. Nos ha caído algún chubasco, pero no me quejo en absoluto", comentó el castellonense sobre las condiciones climáticas relativamente benignas durante la mañana.

Por su parte, el grancanario Rafa Cabrera Bello, que no ha logrado beneficiarse del cielo despejado como García, ha terminado su vuelta escarpada con +2, después de cosechar seis bogeys, un doble bogey y seis birdies.

"Ha sido una vuelta sin duda muy movida. Es positivo haber conseguido sobrevivir el día después de tantos bogeys", dijo Cabrera Bello. "El día se ha puesto oscuro, pero he sido paciente y he confiado en que podía recuperar. Una vuelta que podía haber sido muy mala no ha sido demoledora", agregó el grancanario.

El viento ha arreciado más en la tarde y el guipuzcoano Adrián Otaegui ha logrado capear el temporal durante buena parte de su ronda, que ha terminado con +2. "En general he jugado bien. He hecho dos bogeys que han sido buenos tiros. He estado muy a gusto desde el tee, pero no la he dejado muy cerca en los greenes", dijo Otaegui resumiendo su vuelta.

"He salido igual un poco desubicado, que si viento, que si lluvia, que si no entraban los putts. Hasta el hoyo 8 no me he metido en la vuelta, pero a partir de ahí ha habido cosas muy positivas y muchas opciones", comentó por su parte el barcelonés Adrián Arnaus.

"Me esperaba un campo link en condiciones peleonas. Me sentí cómodo y todo el rato me centré en restar. Sé que los líderes quedan un poco lejos, pero a ver si mañana nos podemos acercar", dijo animado Arnaus, que se estrena en un grande en Portrush.

Para el cacereño Jorge Campillo, el resultado "ha sido peor de cómo he jugado". "A ver si mañana a primera hora hace buen tiempo y a ver si soy capaz de hacer una vuelta bajo el par. Llevo unos cuantos grandes y todavía no he hecho ninguna", dijo Campillo acerca de su historial en los majors, en los que todavía no ha pasado el corte.

Con un acumulado de +11, el veterano malagueño Miguel Ángel Jiménez se ha quedado con pocas opciones de llegar al fin de semana en su vigésimo quinto Open Británico y su 700 participación en un torneo del circuito europeo.