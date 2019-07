Citan como investigado al presidente Melilla por irregularidades lista de Cs

Melilla, 18 jul (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla ha citado a declarar en calidad de investigado al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, por presuntas irregularidades en la lista de Ciudadanos que encabezó en las elecciones del 26 de mayo.

Esta citación del juez es consecuencia de la denuncia interpuesta por Vox contra De Castro por presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude electoral.

En rueda de prensa, el presidente de Vox Melilla, Jesús Delgado Aboy, ha dado a conocer la providencia urgente del Juzgado de Instrucción número de 5 de Melilla, que ha sido notificada hoy mismo, y en la que se cita a De Castro en calidad de investigado el día 29 de julio.

Asimismo, el juez Miguel Ángel García ha solicitado a la Junta Electoral de Zona que remita al juzgado los documentos originales presentados por la candidatura de Ciudadanos a las elecciones a la Asamblea de Melilla y cita como testigo a una de las candidatas de dicha lista, que tendrá que acudir a declarar 15 minutos antes que De Castro.

Delgado Aboy cree que tras la citación judicial, "la pregunta del millón es dónde está ese pacto de transparencia no solo por parte de Cs, sino también del PSOE", ya que estos partidos, junto con Coalición por Melilla (CPM), sustentan el Gobierno de la Ciudad Autónoma tras respaldar con sus votos a De Castro, el único diputado de Cs, en la Presidencia durante la constitución de la Asamblea el 15 de junio.

El líder del partido de extrema derecha ha querido saber qué pasara ahora con el Gobierno de Melilla y ha insistido en que su partido lleva tiempo diciendo que "había algo raro aquí" que requería "tomar algún tipo de medida jurídica", ya que considera que en la lista de Cs se ha cometido una ilegalidad "y, en este caso, el señor De Castro había concurrido a unas elecciones de manera ilegal".

En concreto, ha explicado que su formación tiene constancia de que varios de los candidatos de la lista electoral de Cs "no estaban de acuerdo con figurar en la lista y no habían firmado personalmente" los documentos que hay que presentar ante la Junta Electoral, de modo que "presuntamente esas firmas no deben ser muy legales o muy reales ni válidas".