"It Chapter Two" y Andy Muschietti tiñen de terror la víspera de la Comic-Con

San Diego , 17 jul .- El cineasta argentino Andy Muschietti y su esperadísima cinta "It Chapter Two" tiñeron este miércoles de terror la víspera de la Comic-Con, la gran fiesta de la cultura pop que comienza el jueves en San Diego (EE.UU.) y que en su antesala se entregó a las siniestras pesadillas del malvado payaso Pennywise.

Muschietti protagonizó la tercera edición de ScareDiego, un evento patrocinado por el estudio New Line Cinema en la jornada previa de la Comic-Con y que este año estuvo dedicado a la inminente "It Chapter Two", que se estrenará el 6 de septiembre y que dará continuidad al impresionante fenómeno de "It" (2017).

Sin ser muy conocido para el gran público, este realizador argentino causó sensación hace dos años con su versión cinematográfica de la novela "It" de Stephen King, con la que recaudó 700 millones de dólares en todo el mundo y que de esta manera se convirtió en la cinta de terror más taquillera de la historia sin tener en cuenta la inflación.

"Estoy entusiasmado de estar aquí", dijo muy sonriente en el Teatro Spreckels de San Diego (EE.UU.), donde estuvo acompañado por actores de "It Chapter Two" como Jessica Chastain, James McAvoy o Bill Hader.

Bajo la promesa de que ninguno de los asistentes desvelara en las redes sociales nada de lo que vieran, Muschietti mostró varios fragmentos de "It Chapter Two" para dar "una pequeña prueba de lo que esperar" tras este "increíble viaje".

El director explicó que si "It" trataba sobre "la amistad" y "el poder de la unidad", su secuela gira en torno al "trauma".

En este sentido, "It Chapter Two" recupera a los niños de "El Club de los Perdedores" pero 27 años después, por lo que los ahora adultos deberán afrontar, una vez más, la oscura e inquietante amenaza del payaso Pennywise.

Muschietti dijo sentirse "muy afortunado" por haber fichado a todos los actores adultos que soñó para dar vida a los niños del primer filme.

También ensalzó el "calculado trabajo" del diseño de producción y la "fantástica química" de los intérpretes para que "It Chapter Two" no sea solo un filme de sustos y escalofríos en cada escena sino que sea a la vez un vehículo de emociones y sentimientos.

"Andy es fantástico, Andy es increíble, Andy es el mejor", piropeó Bill Hader antes de hacer una imitación chistosa de la forma de hablar del director.

Chastain, por su parte, recordó al público que ella ya se puso a las órdenes de Muschietti en su cinta "Mama" (2013), y aseguró que trabajaría "en cualquier película" para la que él la llamara.

Asimismo, la actriz describió al director como "una de esas personas extrañas" que hacen muchas cosas y todas bien.

El equipo al completo de "It Chapter Two" contó algunas anécdotas del rodaje como la leve lesión que sufrió James McAvoy, el entrenamiento físico que afrontaron, o una escena en un set muy frío en el que Chastain por poco se queda helada.

En la parte final del acto, Chastain y Muschietti ofrecieron uno de los momentos más tiernos de la velada cuando interpretaron a dúo el tema "Tonight You Belong to Me", ya que ambos solían cantar en los ratos muertos y más aburridos del rodaje.

Y ya en el turno de preguntas del público, Muschietti dejó un pequeño titular y quién sabe si anticipo del futuro, puesto que cuando le interrogaron sobre qué clásico del terror le gustaría reinterpretar aseguró que le encantaría ponerse manos a la obra con "The Howling" (1981).

Tras ScareDiego y otros eventos previos que han servido para calentar motores este miércoles en San Diego, la Comic-Con, que celebra este año su 50 edición, abrirá el jueves sus puertas de manera oficial en el Centro de Convenciones de la ciudad californiana.