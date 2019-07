Las campanas de Beceite seguirán tañendo de día y de noche

Zaragoza, 18 jul (EFE).- Las campanas de Beceite van a seguir tañendo de día y de noche, marcando las horas y los cuartos, porque el propietario del alojamiento rural que llevó al Ayuntamiento de la localidad turolense del Matarraña/Matarranya a solicitar una consulta popular ha retirado su demanda.

El zaragozano José Antonio Nieto, propietario del alojamiento rural que pidió que las campanas no sonaran por la noche, ha confirmado a EFE que este jueves van a comunicar al alcalde, Juan Enrique Celma, la decisión que ha adoptado junto a su mujer - "que prefiere que no salga su nombre porque ella y su familia son de Beceite"- de no seguir adelante con su petición, que califica como "sugerencia, en ningún caso una exigencia".

"Nosotros la damos por concluida la petición -que causó el rechazo mayoritario de los alrededor de 500 habitantes del pueblo-. Le he pedido a nuestra abogada que hable con el alcalde para retirarla, visto el apoyo masivo que tiene por parte de los vecinos que sigan tocando las campanas de día y de noche", ha afirmado .

El Ayuntamiento de Beceite será el que tome la decisión definitiva sobre la consulta , ya que estaba a la espera de recibir las instrucciones de la Subdelegación del Gobierno después de que el Consejo de Ministros autorizase el pasado 26 de junio la celebración de un referéndum sobre el cese o no del toque de campanas entre las 23.00 y las 8.00 horas.

Nieto ha asegurado que quieren dar por zanjado cuanto antes este asunto que les ha sorprendido por "la gran repercusión mediática que ha tenido", aunque también ha explicado que las mediciones que han realizado en su alojamiento rural, casa en la que "vivo y duermo", están por encima de las que marca la ley.

Por ello considera que lo que cometieron fue "un error de planteamiento" porque los cauces que deberían haber seguido serían los de exigir al Ayuntamiento que cumpliese la normativa autonómica antirruidos y "si tiene que parar o atenuar las campanas por la noche, hágalo".

Nieto y la familia de su mujer, que han vivido siempre en la Plaza del Ayuntamiento, conocen lo que es el sonido de este instrumento sonoro de bronce con el que les ha tocado convivir pero que "todos los vecinos de Beceite", como han confirmado a EFE tanto residentes como personas con segunda residencia, quieren que siga.

La queja podría tener su origen en la reciente reforma integral llevada a cabo en la iglesia barroca de San Bartolomé, que se aprovechó para recrecer el campanario, de acuerdo con el del templo original del que ya había constancia en el año 1210, y bajar y afinar las campanas "que antes tenían un sonido a lata y ahora están en su máximo esplendor", ha explicado Nieto.

Nieto ha reconocido que apenas había tenido quejas de los clientes del establecimiento pero consideraba que era una propuesta buena para el pueblo, lo que ha quedado desmentido con la postura de los vecinos que "quieren que sigan sonando de día y de noche y así será", concluye.