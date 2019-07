Brais Méndez: Es ilusionante que el Bayern se fije en un jugador tan joven

O Grove , 18 Jul .- El centrocampista del Celta de Vigo Brais Méndez reconoció que el supuesto deseo del Bayern de Múnich de ficharlo es "ilusionante" para él, aunque está "centrado" en preparar la nueva temporada con el equipo gallego.

La revista deportiva "kicker" publica este jueves que el conjunto germano, campeón de la Bundesliga, está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros del internacional español, con contrato con el Celta hasta junio de 2021.

"Para un jugador tan joven es ilusionante que un club como el Bayern se fije en uno, pero no sé si es real o no. Me he enterado de la noticia esta mañana. Ahora mismo estoy tranquilo, centrado en preparar la temporada con el Celta, no pienso en nada más", explicó Méndez a la Agencia Efe.

El centrocampista destacó que el Celta está armando un "muy buen" equipo con la llegada de los defensas Jorge Sáenz, Joseph Aidoo, el centrocampista Denis Suárez y los delanteros Santi Mina y Gabriel Fernández.

"Viene una temporada ilusionante porque los refuerzos son futbolistas de nombre. Hemos armado un equipo importante, con gente de calidad que nos va a hacer más fuertes", señaló el internacional español, para quien es "especialmente" importante la llegada de Mina y Suárez porque "son jugadores de la casa, comprometidos".

"Lo vimos el año pasado, al final las situaciones complicadas se sacan adelante con gente comprometida, y no tenga ninguna duda de que ellos lo están. Son dos jugadores excelentes, de un nivel altísimo. Lo han demostrado fuera y ahora lo vienen a demostrarlo en casa", manifestó.