Pep Biel: "Nos hemos reforzado bien, afrontamos esta temporada con ilusión"

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Pep Biel ha explicado este lunes en rueda de prensa que la plantilla se "ha reforzado bien" con los fichajes realizados este mercado de verano, y ha asegurado que el equipo "afronta con ilusión un año que va a ser bonito".

"Hay que hacer un borrón y cuenta nueva de la temporada pasada porque al final salió mal, a pesar de que no teníamos mal equipo. Ahora tampoco tenemos un mal equipo, nos hemos podido reforzar bien y creo que va a ser un año bonito y lo afrontamos con ilusión", ha añadido.

Pep Biel se encuentra junto al resto de sus compañeros en la concentración que el conjunto zaragocista está realizando en Boltaña (Huesca) para preparar la próxima temporada, unas sesiones que están "dando mucha caña" al equipo para "coger fondo y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la Liga".

La temprana llegada de los refuerzos a la capital aragonesa han permitido al técnico Víctor Fernández poder trabajar con la mayoría de los efectivos para planificar la pretemporada. En este sentido, el jugador mallorquín ha destacado la "tranquilidad" que reina en el vestuario ya que no ha habido "una revolución", algo que es un indicio de que "no cuentan" con varios miembros de la plantilla.

"El míster conoce la calidad que tiene esta plantilla, y creo que por eso solo se ha buscado reforzar puntos muy concretos que había que mejorar", ha apostillado Biel.

Sobre los rumores que le sitúan en la órbita del Real Mallorca, el equipo de su tierra, el centrocampista del Real Zaragoza ha asegurado "no tener noticias" sobre el interés de cualquier otro club.

"En su día dije que uno siempre quiere jugar en su casa, pero eso no significa que no esté feliz ni que no quiera seguir aquí. Claro que estoy feliz y quiero seguir aquí, tengo tres años más de contrato y espero cumplirlos", ha subrayado.

Asimismo, el deseo del balear, tal y como ha explicado, es convertirse en jugador de Primera División portando la elástica del conjunto aragonés.

Una temporada más, el objetivo del equipo vuelve a ser certificar su regreso a la máxima categoría del fútbol español, un propósito que "nunca cambia debido a la historia que tiene este club". Pep Biel no ha especulado con si, finalmente, este será el año definitivo, aunque ha recalcado que para conseguirlo será importante "hacer un buen arranque de temporada".