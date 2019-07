Vodafone reclama que no se dé trato de favor a MásMóvil en la subasta del 5G

Madrid, 17 jul (EFE).- El presidente y consejero delegado de Vodafone España, António Coimbra, ha reclamado este miércoles al Gobierno que huya de "proteccionismos" a la hora de subastar la banda de 700 megahercios para las comunicaciones 5G y no atienda por tanto la petición de MásMóvil de que le reserve parte del espectro.

"Las condiciones tienen que ser las mismas para todos", ha dicho Coimbra en declaraciones a la prensa en el segundo congreso anual de la patronal de empresas de telecomunicaciones DigitalES.

MásMóvil ha pedido en reiteradas ocasiones que se le reserve una parte de la banda de 700 MHz. La más reciente fue el martes en este mismo foro por parte de su consejero delegado, Meinrad Spenger, quien recordó que es el "único" cuarto operador europeo que no tiene bandas bajas (menos de un gigahercio), "importantes para dar cobertura dentro de las casas".

Durante su intervención, el presidente de Vodafone España ha reclamado también al Gobierno que la subasta no tenga un objetivo recaudatorio para que sea "proinversión y proinnovación", tal y como el Ejecutivo español se ha comprometido a hacer y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, algo que "hay que reconocer".

Aunque ha descartado haber visto indicios que le hagan dudar de que el Gobierno vaya a cambiar de estrategia y se vaya a dejar llevar más por intereses recaudatorios, Coimbra ha explicado que lo ocurrido en las subastas de Alemania e Italia "despierta temores".

El directivo de Vodafone también ha reclamado al Gobierno un entorno fiscal "simple, predecible y que favorezca la inversión", algo que "ahora no tenemos", así como una mejor regulación, que ahora es "asimétrica", tanto entre operadoras y otras empresas, como entre las incumbentes y las que no lo son, aspectos sobre los que reconoce no ser tan optimista.