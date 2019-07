Vodafone defiende que su telefonía 5G es "real"

Madrid, 17 jul (EFE).- El presidente y consejero delegado de Vodafone España, António Coimbra, ha defendido este miércoles que la telefonía 5G que su compañía lanzó comercialmente hace un mes en España "es real y comercial", en respuesta a las insinuaciones de competidores de que no lo es porque se basa en infraestructuras de 4G.

"No puede haber ningún equívoco: La red que hemos lanzado en 15 ciudades (de España), y que es como la que tienen los 14 países donde se ha lanzado el 5G, (...) es real; no es experimental. Cualquiera puede contratarlo. Esto no tiene nada de piloto", ha dicho Coimbra durante el segundo congreso anual de la patronal de las telecomunicaciones DigitalES.

El resto de los operadores en España han decidido esperar a que la tecnología esté más desarrollada e, incluso, alguna ha dicho que no comercializará 5G hasta que se haya aprobado el estándar stand-alone (independiente de la tecnología 4G, previsto para 2021).

"Nosotros encantados; aquí estamos nosotros para servir el 5G solitos en 2019 y 2020", ha dicho Coimbra al respecto, tras recordar que el estándar NSA (non-stand-alone) es "el único que está aprobado y permite prácticamente todos los casos de uso".