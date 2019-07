Villarejo: todos "pagaremos y lamentaremos" investigaciones como la del BBVA

Madrid, 17 jul (EFE).- El excomisario José Villarejo ha alertado de "la irresponsabilidad" en la instrucción de su caso por estar lesionando "gravísimamente la reputación de personas respetables" y de compañías "multinacionales auténticamente estratégicas para España", en alusión a la investigación sobre el espionaje del BBVA, entre otras.

Estas investigaciones, "de una forma u otra, más indirecta que directa, todos lo pagaremos y lo lamentaremos; es cuestión de tiempo", advierte Villarejo en un comunicado remitido a Efe y que se divide en 10 puntos.

"Siento verdadera tristeza de que esta investigación, que de libro es inquisitorial y prospectiva -iniciada tras una denuncia anónima y que nada tiene que ver con los casos que sucesivamente van sacando-, vaya a tener -ya está teniendo- como consecuencias ineludibles lesionar gravísimamente la reputación de personas respetables y segar la hierba bajo los pies de compañías españolas multinacionales", expone el excomisario.

Villarejo, que lamenta las consecuencias irreparables que para España puedan tener esas investigaciones, anuncia que ante "la irresponsabilidad de esta instrucción, alentada y orientada por el depuesto director del CNI", Félix Sánz Roldán, no tendrá más remedio que "desarticular el montaje que se ha creado en torno al 'caso Villajero', caiga quien caiga".

"Iré hasta el final justificando todas las acciones que me fueron encomendadas en beneficio de la seguridad del Estado, del que he sido y soy un servidor leal y tenaz, aunque algunos pretendan actuar como si ello no fuera así", insiste el excomisario como ya ha hecho en anteriores comunicados emitidos desde que ingresó en prisión hace año y medio.

Así, vuelve a denunciar, "alto y claro", las "perfectamente orquestadas y sincronizadas filtraciones que terminan emergiendo, especialmente, en dos medios: 'Moncloa.com' (toda una sorpresa para propios y extraños, se desvelará por qué) y 'El Confidencial'".

Apunta como principal responsable al CNI de "poner la 'mercancía' que se está publicando en manos de los propietarios de esos portales -incluidos audios laminados y pegados que proliferan casi incesantemente-", controlando además, a su juicio, "la cadencia" de esas filtraciones.

También denuncia la "calculadísima estrategia (en términos políticos, partidistas y electorales) de esparcir esas 'piezas noticiosas' en función del tiempo electoral" y "en función de la formación política a la que perjudicaban".

Pone como ejemplo de ello, la apertura de una investigación "en pleno proceso electoral" sobre el hallazgo de un "pen drive" "no encriptado" con el contenido de los datos de un móvil sustraído a una asesora de Podemos cuando se encontraba "en manos de la Policía desde noviembre de 2017", fecha de su detención en la Operación Tándem.

"¿No es terrible, gravísimo y hasta delictivo que un material sensible y supuestamente bajo investigación, que está exclusivamente en manos de la policía de Marlaska y del CNI de Sanz Roldán, esté terminando siendo aireado de acuerdo a taimados cálculos de quienes deberían estar sirviendo al Estado y cumpliendo la ley pero, por el contrario, se dedican a pulverizarla?", señala.

Y se pregunta qué "no harán por razones políticas ventajistas en un caso de Estado como el que me mantiene injustamente encarcelado e indefenso quienes se han entretenido, por ejemplo, fabricando un burdo pseudoinforme con el que de forma patética han pretendido desacreditar" a Ciudadanos "en el marco de la marcha del Orgullo Gay, y que sonroja a cualquier agente recto de los que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".