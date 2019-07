Valentín Fuster aconseja a los estudiantes que no se hundan ante los errores

Madrid, 17 jul (EFE).- El reconocido cardiólogo Valentín Fuster , director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), ha aconsejado a los estudiantes que no se hundan tras cometer errores, ?porque la vida está llena de obstáculos y los obstáculos son los que ayudan a madurar?.

Fuster se ha reunido este miércoles con los ocho mejores estudiantes de bachillerato de España que han sido seleccionados este año para participar en el programa Acércate, que organiza el CNIC dentro de su Plan de Formación CNIC-Joven.

Se trata de una apuesta personal de Fuster para atraer y formar a los jóvenes más brillantes desde las edades más tempranas con el objetivo de crear una cantera de investigadores de excelencia en el campo de la investigación cardiovascular.

?La motivación es muy importante, a mí me ayudó mucho para mejorar mi autoestima personal el hecho de que me concedieran una beca, porque si te dan una beca eres alguien y hasta entonces piensas que no eres nadie?.

Con este programa ya ?os están diciendo que tenéis un potencial?, ha declarado el también director del Instituto cardiovascular y Phycisian in Chief del Mount Sinai Medical Center de Nueva York.

Los ochos jóvenes escogidos, cinco de ellas chicas, tienen una media de diez en su bachillerato y proceden de Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Madrid, Zamora, Valencia, Málaga y Burgos.

Todos ellos han tenido la oportunidad de conocer durante dos semanas el día a día de los investigadores y lo que más les ha llamado la atención es la ?dedicación? y el entusiasmo de los ?investigadores? por su trabajo y la cantidad de líneas de investigación abiertas.

Durante el encuentro con Fúster han contando que quieren estudiar medicina y/o bioquímica. El dilema, han explicado, es si dedicarse en exclusiva a la investigación o ejercer también la medicina.

Así María Gutiérrez ha relatado que este programa podría aclarar ?ese mar de dudas que me invade:¿investigación o tratar mano a mano con las personas??.

Acompañan a María Gutiérrez en esta aventura Arianna Arbona Amalafitano; Guillermo Azcárraga Aranegui; Cleidy de Asssis Gallardo; Celia Fernández Pérez; Ismael Gómez Muñoz; Miguel Marijuan Santamaría; y Marina Rodrigo Varela, quien apunta: ?nos quejamos de la poca importancia que se le da a la investigación, pero no hacemos nada para cambiar este hecho?.

Tanto ella como el resto de sus compañeros becados han asegurado que están decididos a aportar su granito de arena.