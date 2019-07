Rahm encabeza el septeto de españoles en Portrush

Portrush , 17 jul .- El golfista vizcaíno Jon Rahm llega como principal favorito entre los siete españoles que participan en la 148ª edición del Open Británico, que se disputa esta semana en Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

"Es difícil decir por qué juego bien aquí. El público irlandés me ha apoyado muchísimo. Los campos que he jugado se parecen a los de la costa vasca. Hay un gran cúmulo de cosas que hace que me sienta cómodo en Irlanda", dijo a Efe Rahm, ganador en 2017 y 2018 del Abierto de Irlanda.

"Técnicamente hay que hacerlo todo bien. Si miras las estadísticas, las calles cogidas y las recuperaciones alrededor del green van a ser muy importantes", explicó el golfista de Barrika sobre la estrategia para abordar el recorrido de Royal Portursh.

Rahm, junto con el malagueño Miguel Ángel Jiménez, el castellonense Sergio García, el grancanario Rafa Cabrera Bello, el cacereño Jorge Campillo, el guipuzcoano Adrián Otaegui y el barcelonés Adri Arnaus, conforman una de las participaciones más nutridas de españoles en el Open Championship, que llegó a contar con una decena de golfistas de España en 1983.

"Un cuarto de siglo de Open Británicos con muchas vueltas de entrenamiento con Seve y Olázabal. Son 700 torneos del circuito europeo y 31 años dando vueltas al mundo", dijo Jiménez, que se plantea superar el récord de 707 competiciones de Sam Torrance en 2020.

El malagueño se estrenó con 26 años en Royal Birkdale en el año 91 y desde entonces ha destacado dos veces en Royal and Lytham, donde en 2001 terminó empatado en el tercer puesto y en 2012 acabó noveno.

"Siempre ha sido el torneo que más me ha gustado. Como europeo, desde pequeño ha sido el que más he admirado", dijo a Efe García. "El tipo de campo es diferente, puede cambiar muchísimo dependiendo del clima y siempre ha sido un torneo que me ha motivado mucho", añadió.

El castellonense se estrenó en 1996 en el grande más antiguo del mundo con tan solo 17 años en Royal Lytham, donde no logró superar el corte. Desde entonces, García acumula una decena de participaciones entre los diez primeros, dos de ellas en el segundo puesto, después de las victorias del irlandés Padraig Harrington (2008) y el norilandés Rory McIlroy (2014).

"Me encanta jugar al golf en los campos links y tengo muchas ganas de que empiece el torneo", comentó a Efe Cabrera Bello, que participa en su octavo Open Británico, un torneo en el llegó a terminar empatado en el cuarto puesto en 2017 en Royal Birkdale.

"No tengo mal recuerdo. El juego no estuvo mal y a ver si he aprendido que hay que mantenerse positivo. Creo que puedo hacer una buena semana", dijo a Efe animado Jorge Campillo, que se estrenó en 2018 en Carnoustie, donde no logró superar el corte para el fin de semana.

Adrián Otaegui se quedó a las puertas de participar en Carnoustie, donde llegó como primer suplente en 2018. "El campo del año pasado era muy distinto al de este año. He jugado más links como amateur que como profesional. La semana pasada y la anterior jugué bien y sé que hay tener muy en cuenta dónde no debes ir en los links", dijo a Efe Otaegui, que acaba de jugar los Abiertos de Irlanda y Escocia como preparación para su primer Open Championship.

"Estoy tremendamente ilusionado de poder estar aquí. Tengo buen feeling en general y me siento preparado para disfrutar esta semana", señaló a Efe Arnaus. "Uno de los objetivos era jugar un major como mínimo y estoy contentísimo de poder jugar dos", agregó el barcelonés, que se ha estrenado este año también en el US Open.