Presidente de Murcia dice que los avances en la negociación son continuos

Murcia, 17 jul (EFE).- El presidente de la Comunidad Autónoma en funciones, Fernando López Miras, ha asegurado este miércoles que "no entendería que se levante de la mesa ninguno de los tres partidos que están sentados" en las negociaciones para la formación del gobierno, puesto que los avances y los puntos de encuentro son continuos.

"Es mucho más lo que nos une que en lo que no estamos de acuerdo", ha subrayado preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha insistido en que tanto PP, como Ciudadanos y Vox comparten su ánimo por bajar impuestos, ayudar a los autónomos, "garantizar la libertad" o rechazar "las políticas de izquierda".

Desde la reunión mantenida el lunes, "el contacto es permanente" y se está avanzando cada vez más en "poder cerrar el documento de compromiso" que debe, quiere y está en disposición de adquirir con Vox, ha subrayado.

Por ello, no ha querido hablar de las propuestas del documento que la formación de extrema derecha ha trasladado a ambos partidos y se filtró este martes a los medios de comunicación, ya que se trata de "borradores" y de "documentos vivos, que no están cerrados", por lo que sería imprudente hablar de medidas que aún no se ha acordado.

Sobre la cesión del PP de su senador autonómico a Ciudadanos, ha señalado que forma parte de la "generosidad" que debe haber en todo acuerdo porque "hemos entrado en una nueva etapa política" a la que hay que adaptarse y "ver la realidad" de que los partidos tienen que "dialogar" y "tomar las decisiones por consenso", algo con lo que ha dicho sentirse "muy cómodo".

Por último, ha opinado que la inmensa mayoría de los ciudadanos "no entienden" el retraso y la falta de entendimiento para formar gobierno, aunque no hay todavía nuevas fechas fijadas y el principal "punto de inflexión" fue la semana pasada, con el inicio de las reuniones a tres.