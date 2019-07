Toulouse , 16 jul .- Hace 57 años que los rasgos sólidos de Raymond Poulidor no fallan en la caravana del Tour de Francia. Los 14 primeros como ciclista, luego como comentarista y desde hace 19 como embajador del maillot amarillo, una prenda que nunca vistió, lo que forjó su leyenda de segundón.

A sus 83 años sigue siendo un observador atento de la carrera y un guardián de su propia leyenda, que asegura en una entrevista con Efe que no habría sido tan grande si hubiera vestido la prenda que designa al líder de la general y que mañana cumple un siglo.

Ahora, visto con el tiempo, Poulidor se alegra de haber rozado dos veces el maillot amarillo: en el prólogo de 1967, donde lo dejó escapar por 6 segundos al español José María Errandonea, y seis años más tarde cuando se lo arrebató por 80 centésimas el holandés Joop Zoetemelk.

Pregunta: ¿Qué significa el maillot amarillo?

Respuesta: "Es el símbolo del éxito. Todo el mundo lo busca en el pelotón, pero a veces pasa tan rápido que no lo ven. Pero es un gran reconocimiento.

P: ¿Le duele no haberlo vestido nunca?

R: En absoluto. Al contrario. Ahora me doy cuenta de que si lo hubiera llevado no se hablaría tanto de mi todos estos años después de haber acabado mi carrera. Subí 8 veces al podium, más que nadie, y tengo un gran palmarés. Pero mi nombre está ligado a ser el "segundón".

P: Si lo hubiese vestido alguna vez ¿su vida habría cambiado?

R: Sin duda, pero no a mejor. Si hubiera ganado un par de veces el Tour, si hubiera llevado el maillot amarillo, no hablarían tanto de mi. De esta forma, cada vez que hay un atleta, un escritor o un jugador de bolos que hace dos veces segundo puesto le llaman "el poulidor" de la petanca, de la política,... Todos los días hablan de Poulidor para referirse al que hace el segundo puesto

P: No parece que le moleste

R: Estoy acostumbrado y no me molesta. Al contrario. Sobre todo, porque cuando miro mi palmarés, tengo muchos trofeos y eso a mi me satisface.

P: ¿Quién diría que es el "poulidor" de este Tour?

R: Es difícil de saber, todo está muy abierto. Los Ineos son favoritos, pero tengo fe en los ciclistas colombianos. A mi me gustaría que ganara Quintana, pero me temo que sus mejores años han pasado ya. Ha hecho dos veces segundo (2013 y 2025) y otra vez más tercero (2016), pero no sé si a él le gustaría que le dijeran que es el "poulidor". Es un ciclista que siempre me ha encantado.

P: Con tantos puertos por encima de 2.000 metros en esta edición, ¿ve a un colombiano ganando?

R: A esa altura cada organismo reacciona de forma diferente y ellos están acostumbrados. Pero no sé si ganarán este año. Algún día lo harán, están progresando mucho.

P: Y ese día, ¿Poulidor estará allí para verlo?

R: Le debo todo al Tour. Tendría que cumplir 300 años para devolverle todo lo que me ha dado. Claro que estaré.